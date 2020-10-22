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Aktüel YDS sonuçları açıklandı
Aktüel

YDS sonuçları açıklandı

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın sonuçları, "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden öğrenilebilecek

Yeniakit Publisher
2020-10-22 11:41:26 -
YDS sonuçları açıklandı

ANKARA (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2020-YDS) sonuçlarını açıkladı.

ÖSYM'nin Twitter hesabında yer alan açıklamaya göre, 27 Eylül'de uygulanan 2020-YDS'ye ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

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