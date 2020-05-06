Yazlıklara hücum ayı! Bu yıl sezon erken açıldı

Havaların ısınmasını fırsat bilen vatandaşlar, Ramazan Bayramı ile birlikte yazlık planlarını yapmaya başladı. Salgına karşı ‘evdekal’maya devam edecek olan yaşlı ve çocuklar, en azından büyükşehirlerde eve kapanmak yerine izin alabilirlerse yazlıklarına veya köylerine gitmeyi planlıyor.

Uzaktan eğitim etkili oldu

Milli Eğitim Bakanlığı’nın uzaktan eğitim uygulamasını mayıs sonuna kadar uzatması vatandaşların yaz dönemi planlamalarını da etkiledi. İnternete erişimin olduğu her yerde uzaktan eğitimin mümkün olacağına dikkat çeken ebeveynler, yazlıklarda mobil ve sabit internet erişimi ile uzaktan eğitim sisteminin sekteye uğramayacağını dile getiriyorlar. Ancak şehirlerarası yolculuk için halen sınırlama bulunması, bu yönde yeni bir düzenleme yapılması talebini de beraberinde getiriyor. Vatandaşlar, salgının kontrol altına alınması ile tedbirlerin de hafifletilmesini bekliyor.

Talep müstakil ev ve villalara

Toplu ortamlarda bulunmanın riskli olması tatil planlarını da etkiledi. Vatandaşların birçoğu, olası bir şehirlerarası seyahat izni çıkması halinde otel konaklamalarının yerine müstakil ev veya villayı tercih ediyor. Bodrum-Çeşme hattındaki yazlıklarda haziran ortasında yaşanması gereken hareketliliğin şimdiden başlaması dikkat çekti. Muğla ve İzmir sınırları içinde yaşayanların bu bölgelerde olan yazlıklarına yönelmelerinde ise Covid-19’un yayılma yoğunluğundan uzaklaşma isteği başta geliyor. Evleri olmayanlar da sezonluk olarak kiralama yapmayı tercih ediyor. Ancak bu bölgelerde kira bedelleri iki katına kadar çıktı. Geçen yaz, aylığı 10 bin liraya kiralanan müstakil villalar için şimdiden 20 bin lira talep ediliyor.

Bu fiyatlara kanmayın

Yeni dönemde emlak sektörünü zorlayacak en önemli konulardan birisi de konut tipleri olacak. Toplu konut ortamlarından uzaklaşmak isteyenler imkânları varsa öncelikle müstakil evlere yönelecek. Mülk alımı konusunda düşüncesi olanların bu tip evlere talebi artınca fiyatlarda da şişme görülmesi kaçınılmaz. İkinci el pazarının yansıması olan satış platformlarına yansıyan fiyatlara baktığımızda sadece 50 günde yüzde 25’e varan oranda zam yapıldığını gözlemledik. Bu nedenle yaşanan salgını fırsata çevirmeye çalışanların karşısında aceleci olmamanızı ve pazarlık gücünüzü kullanmanızı öneriyoruz. Nitekim, gayrimenkul uzmanları da, talep edilen yazlık veya müstakil evlerin kira ve satış değerlerinde artış olsa da fiyatların şiştiğine dikkat çekerek, buna karşılık işlem sirkülasyonunun minimum seviyede olduğunu dile getiriyor. Uzmanlar, hızlı fiyat artışının geçici olduğunu vurgulayarak, piyasada denge sağlandıktan sonra alıma geçilmesini öneriyor.

Göç tablosu değişebilir

Covid-19 etkisi ile iç göçün bu sene 65 yaş üstünde çok daha hareketli olması bekleniyor. Uzmanlar, bu tür demografik yapıyı etkileyen hareketlerin gayrimenkul piyasalarını da etkilediğine dikkat çekerek, özellikle kira bedellerinin değişime uğradığı tespitinde bulunuyor. Göç alan şehirlerde kiralar son bir yılda ortalama yüzde 20 artış gösterirken, göç veren şehirlerde kira bedelleri aynı seviyede kaldı.