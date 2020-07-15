Yazlık villa fiyatları 2020

Çin'in Wuhan kentinde 2019 yılının Aralık ayında ortaya çıkan yeni tip Koronavirüs'ün (Kovid-19) bir pandemiye dönüşmesinin ardından tüm dünyada tüketim alışkanlıkları değişmeye başladı.

İnsanların tatil alışkanlıklarını da pandemi nedeniyle değiştirmemeye başlaması turistik bölgelerdeki evlere ilgiyi artırdı. Çeşme, Kuşadası, Foça, Bodrum gibi sayfiye yerlerinde otellerde doluluk oranı yüzde 10’u bulmazken, tatilini yazlık evde geçirmek isteyenlere uçuk rakamlar telaffuz ediliyor. Bodrum’da Türkbükü, Akyarlar, Yalıkavak gibi yerlerde villa tipi yazlıkların aylık bedeli 100 bin lirayı bulurken, pahalılıkta Çeşme Alaçatı yazlıkları ile yarışıyor.

Egedesonsöz'den Muhittin Akbel'in haberine göre kiralık yazlık ev fiyatlarının minimum yüzde 20, denize yakın, özel havuzlu, çevresi korunaklı villa yazlıkların fiyatlarında yüzde 100 arttığı ortaya çıktı. Tatilcilerin, aylık, sezonluk yerine bir haftalık, 15 günlük kiralama taleplerinin arttığı ifade edildi.

Erol Ersoy Gayrimenkul, özellikle Çeşme için temmuz ve ağustos taleplerine yetişemez olduklarını belirtirken, şu bilgileri verdi: "Tatilciler, Urla, Seferihisar, Karaburun ve Çeşme’de, toprağı, bahçesi olan müstakil yazlıkları satın alma veya kiralamak için harekete geçti. Eskiden otel seçenekleri fazlaydı. Pandemi nedeniyle otel tercih edilmez olunca, insanlar kiralık yazlıkta tatil yapmak istiyor. Sezonluk 50 bin liraya verilen orta halli yazlıklar, bugün itibariyle en düşük 70 bin liraya gidiyor" dedi.

Çeşme Mavişehir Gayrimenkul’ün sahibi Işıl Çallı Öziz ise insanların 3-4 odalı butik otellere yöneldiğini, ikinci alternatifin ise yazlık kiralamayı tercih ettiğini söyledi. Öziz, "Çeşme’de havuzsuz yazlıkları aylık 17 bin liraya kiralamak mümkün. Normalleşme başladığında bir günde 187 telefon görüşmesi yaptım. Herkes yazlık ev istiyor. Havuzlu evler daha çok tercih ediliyor. Onların fiyatı da aylık 30-35 bin lira aralığında" diye konuştu.

KUŞADASI DAHA UYGUN

Kuşadası Emlakçılar Derneği Başkanı Müslüm Yıldırım, bölgesindeki tabloyu şu sözlerle özetledi: "Villara rağbet artınca, fiyatlarda yüzde 30 civarı artış oldu. Özel havuzlu villalar, geçen yıl aylık 30 bin ile 60 bin lira arasında değişiyor. Site içinde havuzu olan yazlıkların kirası da aylık minimum 10 bin lira. Emlakçı arkadaşlarımız, taleplere yetişmeye çalışıyor. Yazlık kiralamak isteyenlere bir uyarımız var. 50 bin liraya kiralanabilecek evin fiyatını 30 bin lira gösterip internet üzerinden satışa çıkaran merdivenaltı emlakçılar var. 10 bin lira kaparo istiyorlar, vatandaş da gönderiyor. Sonra 10 bin liraları yanıyor. Vatandaşlar, böyle şeylerde kanmasınlar. Derneğimize bağlı emlakçılarla iş yapsınlar."

BODRUM PAHALI AMA İLGİ BÜYÜK

Bodrum Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Ömer Yetkin, Türkbükü, Yalıkavak, Akyarlar gibi bölgelerde villa tipi yazlıkların kira bedelinin aylık 60 bin lirayla 100 bin lira arasında değiştiğini açıkladı. Geçen yıl aylık 10 bin liraya kiralanan standart yazlıkların fiyatı, pandemi nedeniyle 30 bin lirayı bulduğunu belirten Yetkin, “Apart otellerde bile aylık 10 bin lira istiyorlar. Otellerde bir günlük fiyat 700 lira. Vatandaş, bu tablo karşısında pahalı da olsa pandemi korkusu nedeniyle yazlık ev kiralamayı tercih ediyor” dedi.

Foça Çatı Emlak’tan İbrahim Gürsu, İzmir’in sayfiye kenti Foça’daki yazlık piyasasını şu sözlerle anlattı: “Geçen yıl 3-5 bin lira arasında olan daire tipi eşyalı yazlıkların taban fiyatı, aylık 4 bin lira oldu. Bu tip yazlıklarda rakamlar 6 bin liraya kadar çıkıyor. Havuzlu yazlıklar, 7-9 bin liradan, 10-13 bin liraya yükseldi. Foça’da kiralık yazlık fiyatlarında ortalama yüzde 30 dolayında artış oldu. Tatilciler, rakamların yükselmesi nedeniyle sezonluk veya aylık değil de haftalık, 15 günlük kiralama talebinde bulunmaya başladı. “