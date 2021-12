Yazışmalarda ve ürünlerde artık "Made ın Turkey" yazmayacak! İşte belirlenen yeni ibare

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesine göre Türkiye'nin ihraç ettiği ürünlerde, "Made in Turkey" yerine " Made in Türkiye" ibaresi kullanılacak. Başta diğer devletler ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla resmi ilişkilerde olmak üzere, her türlü faaliyet ve yazışmalarda ise Turkey, Turkei, Turquie ve benzeri ibareler yerine "Türkiye" ibaresinin kullanımına özen gösterilecek.