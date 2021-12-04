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Gündem Yazışmalarda ve ürünlerde artık "Made ın Turkey" yazmayacak! İşte belirlenen yeni ibare
Gündem

Yazışmalarda ve ürünlerde artık "Made ın Turkey" yazmayacak! İşte belirlenen yeni ibare

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesine göre Türkiye'nin ihraç ettiği ürünlerde, "Made in Turkey" yerine " Made in Türkiye" ibaresi kullanılacak. Başta diğer devletler ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla resmi ilişkilerde olmak üzere, her türlü faaliyet ve yazışmalarda ise Turkey, Turkei, Turquie ve benzeri ibareler yerine "Türkiye" ibaresinin kullanımına özen gösterilecek.

Yeniakit Publisher
2021-12-04 09:48:00 -
Yazışmalarda ve ürünlerde artık "Made ın Turkey" yazmayacak! İşte belirlenen yeni ibare

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında 'Marka Olarak Türkiye İbaresinin Kullanımı' konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlandı. Genelgede, Türkiye Cumhuriyeti devletinin; binlerce yıllık devlet geleneğinin ışığında, kadim Türk milletine yakışır, nitelikli ve değerli çalışmalar gerçekleştirerek milletin kültür ve değerlerini muhafaza etmeyi ve yüceltmeyi temel görevlerinden biri olarak kabul ettiği aktarıldı.

'Made in Türkiye' kullanılacak

Yurt içi ve dışında bu anlayışla sürdürülen çalışmalarda Türk milletinin köklü tarihinden gelen değerlerine büyük bir özen gösterildiği aktarılan genelgede, şu ifadelere yer verildi:

"'Türkiye' markası ulusal ve uluslararası mecrada ülkenin çatı markası olarak kabul edilmiştir. 'Türkiye' ibaresi, Türk milletinin kültür, medeniyet ve değerlerini en iyi şekilde temsil ve ifade etmektedir. Bu kapsamda, ihraç ürünlerimizde 'Made in Turkey' yerine 'Made in Türkiye' ibaresi kullanılmaya başlanarak ülkemizin uluslararası ticarette gururu olan ürünlerimiz 'Türkiye' ibaresi ile tanıtılmış ve tüm dünya ile buluşturulmuştur. Bundan sonra da her alanda devletimiz ve milletimizin binlerce yıllık birikiminin 'Türkiye' markası altında temsili hedeflenmektedir.

Turkey', 'Turkei', 'Turquie' gibi ifadeler yer almayacak

Bu çerçevede, 'Türkiye' markasını güçlendirme çalışmaları kapsamında, başta diğer devletler ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla resmi ilişkilerde olmak üzere, her türlü faaliyet ve yazışmalarda 'Turkey', 'Turkei', 'Turquie' ve benzeri ibareler yerine 'Türkiye' ibaresinin kullanımı konusunda gerekli hassasiyet gösterilecektir."

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