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Yazın sürekli burun akıntısı neden olur?

Yaz aylarında oluşan burun akıntıların nedenleri; alerjik reaksiyonlar, enfeksiyon, burunda oluşan rahatsızlıklar olabilir.

08 Temmuz 2018 Pazar 23:51
Yazın sürekli burun akıntısı neden olur?

Yaz aylarında burun akıntısı genellikle polenlere karşı oluşan alerjiden kaynaklanmaktadır. Saman nezlesi ya da yaz nezlesi olarak da bilinen durum daha çok mevsimsel alerjinin sonucu olarak görülür. Alerjinin dışında nezle ve gripten ötürü de burun akıntısı sorunu meydana gelebilmektedir.

ALERJİK REAKSİYON

Yaz günlerinde ağaç poleni ve çayır polenlerinden ötürü burun akıntısına, nezle rahatsızlığına sık rastlanır. Mevsimsel bir sebepten oluşan bu dönemdeki burun akıntısı genellikle kısa sürelidir. Polenlerin arttığı zamanlarda burun akıntısı şikâyetleri orantılı olarak artış gösterir.

ENFEKSİYON

Vücuda giren bakteri, virüs ve parazitler enfeksiyona yol açar. Giren zararlı bakteriler soğuk algınlığı ve nezleye neden olabilmektedir. Soğuk algınlığının sonucu olarak ise burun akıntısı problemi görülür. Yaz aylarında burun akıntısının nedeni enfeksiyondan ötürü görülen hastalıklar olabilir. Uzman bir doktora başvurmakta fayda vardır.

BURUNDA OLUŞAN RAHATSIZLIKLAR

Burunda meydana gelen çeşitli rahatsızlıklar da sürekli burun akıntısına neden olabilir. Özellikle burun polipleri adı verilen burundaki dokularda oluşabilecek problemler burun tıkanıklığına ve sürekli olarak burun akıntısına yol açabilir.

SİNÜZİT

Devamlı olarak gözlenen burun akıntısı kimi zaman sinüzit rahatsızlığının işaretçisi olabilmektedir. İçi hava dolu kemik boşlukları olarak tanımlanan sinüslerde, meydana gelen viral veya bakteriyel enfeksiyon sonucunda sinüzit rahatsızlığı baş gösterir. Burun tıkanıklığı, burun akıntısı, ağız kokusu, hafif ateş, göz ve yüz etrafında ağrı-zonklama hissi gibi etkenler sinüzitin en yaygın belirtileridir. Eğer bu semptomlardan birkaçı sizde de gözleniyorsa, uzman hekime başvurmakta geç kalmayın.

BURUN AKINTISI NASIL GEÇER?

Burun akıntısının geçirmek için uygulanan yöntem, akıntıya neden olan etkene göre değişiklik gösterir. Soğuk algınlığı ve virüslerden dolayı oluşan akıntı, ilaç tedavileriyle giderilir. Burun spreyi de akıntının giderilmesinde oldukça etkilidir. Akıntı eğer uzun zamandır devam ediyorsa, doktora başvurmanızı öneriyoruz.

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2018 Pazar 23:51
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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