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Yazın sıcağında kanyona gelenler üşüyor

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde bulunan Sadağı kanyonu, doğal güzelliğiyle gelenleri büyülüyor.

13 Ağustos 2019 Salı 10:25
Yazın sıcağında kanyona gelenler üşüyor

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde bulunan Sadağı kanyonu, doğal güzelliğiyle gelenleri büyülüyor. Yazın kavurucu sıcaklarında kanyona gelenler âdetâ üşüyor.


Sadağı kanyonuna her geçen gün ilgi artıyor. Doğal güzelliği ile büyüleyen kanyon, son zamanlarda ziyaretçi akınına uğruyor. Özellikle hafta sonlarında yaklaşık 400 aracın giriş yaptığı kanyon, yabancı turistlerin de ilgi odağı oluyor. Şehir merkezinde nemle birlikte 40 dereceyi bulan sıcaklarda kanyona gelen vatandaşlar üşüyor. Kayaların arasından akan buz gibi suda piknik yapma imkanı bulan vatandaşlar, kanyonun güzelliklerinin tadını çıkarıyor.


Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, "Burası doğal güzelliklere sahip olan bir yer. Sadağı kanyonu Türkiye’nin en güzel kanyonlarından birisidir. Son yıllarda sık ziyaret edilen yerlerden biri haline geldi. Gerek Bursa’mızdan, gerek yurt dışından ciddi bir ziyaret oluyor. Bilhassa hafta sonları gelen talepleri karşılayamaz hale geldik. Önümüzdeki süreçte kanyonumuzla ilgili ciddi düzenlemeye gideceğiz. Kanyonumuzun bir diğer güzel yanı ise doğal klima görevi görmesi. Ağaçların ve kayaların arasında durmak bize doğal serinliği tattırıyor. Şehir merkezinde sıcaklıklar 35-40 derece iken biz burada üşüyoruz. Kanyonumuzu milli parklarla birlikte çalıştırmaktayız" dedi.


Belediye bünyesinde kanyonda sabah kahvaltıları ve yöreye uygun yemekler yapıldığını dile getiren Aykurt, "Randevu alıp gelen olursa gruplara da hitap ediyoruz. Hafta sonu yaklaşık 350-400 araç giriş çıkış yapıyor. Arap turistler çok rağbet gösteriyor. Turizmcilere sesleniyorum, gelen turistlere güzel bir gün yaşatmak isterlerse Sadağı kanyonuna bekleriz" diye konuştu.


Sağdağı kanyonuna gelen ziyaretçileri ise, "Burasını biz tanıdıklar vasıtasıyla öğrendik, çok güzel bir yer. Gerçekten şehir merkezine göre çok serin. Ağaçlar ve su var. Şehirde rüzgar esmiyor, burada hava püfür püfür" dedi.

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 10:25
  1. doğa

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