Bu hakemlerle zaten bir yere varılamaz ki... Amedsporlu Krasniqi hakeme küfür etti: F**k off...
Amedspor-Beşiktaş maçında yine bir hakem rezaleti yaşandı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Amedspor-Beşiktaş maçında yine bir hakem rezaleti yaşandı.
Dün akşam oynanan Amedspor-Beşiktaş maçında Amed forması giyen Krasniqi'nin, hakem Ali Şansalan'a gördüğü sarı kartın ardından küfür ettiği kameralara yansıdı. Ali Şansalan'ın yakında mesafeden edilen küfüre rağmen oyunu devam ettirdiği görüldü.
Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaştı. Diyarbakır Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazandı. Ancak karşılaşmada yaşanan bir an futbolseverlerin dikkatinden kaçmadı. Mücadele 2-0 devam ederken Amedspor cephesi yaşanan bir pozisyonda hakeme itirazlarda bulundu.
Amed forması giyen Krasniqi'nin, hakem Ali Şansalan'a gördüğü sarı kartın ardından küfür ettiği (F**k off) kameralara yansıdı.
Ali Şansalan'ın yakında mesafeden edilen küfüre rağmen kırmızı kartını çıkarmaması sosyal medyada gündem oldu. Görüntüler Beinsports'tan alınmıştır.
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