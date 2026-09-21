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Spor
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Bu hakemlerle zaten bir yere varılamaz ki... Amedsporlu Krasniqi hakeme küfür etti: F**k off...

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Bu hakemlerle zaten bir yere varılamaz ki... Amedsporlu Krasniqi hakeme küfür etti: F**k off...

Amedspor-Beşiktaş maçında yine bir hakem rezaleti yaşandı.

#1
Foto - Bu hakemlerle zaten bir yere varılamaz ki... Amedsporlu Krasniqi hakeme küfür etti: F**k off...

Dün akşam oynanan Amedspor-Beşiktaş maçında Amed forması giyen Krasniqi'nin, hakem Ali Şansalan'a gördüğü sarı kartın ardından küfür ettiği kameralara yansıdı. Ali Şansalan'ın yakında mesafeden edilen küfüre rağmen oyunu devam ettirdiği görüldü.

#2
Foto - Bu hakemlerle zaten bir yere varılamaz ki... Amedsporlu Krasniqi hakeme küfür etti: F**k off...

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaştı. Diyarbakır Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazandı. Ancak karşılaşmada yaşanan bir an futbolseverlerin dikkatinden kaçmadı. Mücadele 2-0 devam ederken Amedspor cephesi yaşanan bir pozisyonda hakeme itirazlarda bulundu.

#3
Foto - Bu hakemlerle zaten bir yere varılamaz ki... Amedsporlu Krasniqi hakeme küfür etti: F**k off...

Amed forması giyen Krasniqi'nin, hakem Ali Şansalan'a gördüğü sarı kartın ardından küfür ettiği (F**k off) kameralara yansıdı.

#4
Foto - Bu hakemlerle zaten bir yere varılamaz ki... Amedsporlu Krasniqi hakeme küfür etti: F**k off...

Ali Şansalan'ın yakında mesafeden edilen küfüre rağmen kırmızı kartını çıkarmaması sosyal medyada gündem oldu. Görüntüler Beinsports'tan alınmıştır.

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