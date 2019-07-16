Yazın ruhuna yakışan harika bir lezzet: Dondurmalı irmik tatlısı
Birbirini tamamlayan iki lezzetin birleşmesiyle ortaya çıkan müthiş lezzet...16 Temmuz 2019 Salı 09:27
Geleneksel lezzetimizi bir de bu şekilde deneyin. Hayran kalacaksınız.
Malzemeler
- 2 su bardağı irmik
- 3 yemek kaşığı tereyağı
- 1,5 su bardağı toz şeker
- 3 su bardağı süt
- 100 gr dondurma
Üzeri için;
- antep fıstığı
- tarçın
Yapılışı
Öncelikle yağı ve irmiği bir tencerede kavurun. İrmiği yakmadan devamlı karıştırarak renginin dönmesini sağlayın.
Derince bir kasede sütü ve şekeri iyice karıştırın.
Rengi döndükten sonra irmiklerin üzerine yavaş yavaş sütü ilave ederek kavurun.
İrmikler sütünü çekince 2 dakika daha kavurup ocaktan alın.
Sıcağı çıktıktan sonra kaseye irmik helvası, arasına dilediğini< bir dondurma ve üzerine tekrar irmik helvası koyarak bastırın.
Düz bir tabağa, kaseyi çevirip süsleyerek servis edin.
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