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Dünya

Yazın ortasında cadde ve sokaklar sular altında kaldı! Suudi Arabistan sele teslim oldu

Şiddetli yağışın etkili olduğu Suudi Arabistan'ın Taif şehrinde cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Yazın ortasında yaşanan bu olağan dışı durum nedeniyle vatandaşlar şaşkına döndü.

Yeniakit Publisher
2020-07-25 11:17:00 -

Suudi Arabistan'ın Taif şehrinde şiddetli yağış sonrası cadde ve sokaklar sular altında kaldı.

Suudi Arabistan'ın Taif şehrini şiddetli yağışlar sonucu oluşan sel vurdu. Şiddetli yağışın ardından kısa süre içerisinde şehirdeki cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Araçlar yağışın ardından oluşan su birikintileri nedeniyle zor anlar yaşarken, bazı araçların sular içinde kaldığı görüldü.

Yaz ortasında şiddetli yağış

Öte yandan aşırı sıcak iklimin hakim olduğu Suudi Arabistan'da yazın ortasında yağan şiddetli yağış, vatandaşlar arasında şaşkınlığa yol açtı.

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Yorumlar

kibarcik

eee rabbımın hıkmetındensual sorulmaz butaıf efendımızzı haytının en üzgün anlarını yasattı hatta ayşe valıdemıze dişimizn kırıldıgında bukadar huzunlenmemıştim dayı ogulları basta haylaz xouklara efendımızı taslatmıslardı onlar vahabı zalımlerın kendılerıdır veselam
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543

bu rabbimizin adaletidir
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