Yazın ortasında cadde ve sokaklar sular altında kaldı! Suudi Arabistan sele teslim oldu
Şiddetli yağışın etkili olduğu Suudi Arabistan'ın Taif şehrinde cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Yazın ortasında yaşanan bu olağan dışı durum nedeniyle vatandaşlar şaşkına döndü.
Suudi Arabistan'ın Taif şehrinde şiddetli yağış sonrası cadde ve sokaklar sular altında kaldı.
Suudi Arabistan'ın Taif şehrini şiddetli yağışlar sonucu oluşan sel vurdu. Şiddetli yağışın ardından kısa süre içerisinde şehirdeki cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Araçlar yağışın ardından oluşan su birikintileri nedeniyle zor anlar yaşarken, bazı araçların sular içinde kaldığı görüldü.
Yaz ortasında şiddetli yağış
Öte yandan aşırı sıcak iklimin hakim olduğu Suudi Arabistan'da yazın ortasında yağan şiddetli yağış, vatandaşlar arasında şaşkınlığa yol açtı.