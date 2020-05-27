Yazılımcı yetiştirecek

OTÜSEM Müdürü Hakan Ünsal, kuruluşlarının Uygulamalı Dijital Uzmanlık Programını başlattıklarını belirterek, “Söz konusu programla yazılımcı olmak isteyen bir kişiye algoritmik düşünceden veri tabanı yönetimine, bilgi güvenliğinden dijital dönüşüme kadar ihtiyaç duyacağı tüm eğitimlere modüler bir şekilde ulaşabilme imkanı sunuyoruz” dedi.

İlgi daha da arttı

Ünsal, programa katılan kursiyerlere rehberlik hizmeti vererek, bu kişilerin edinmek istedikleri meslek ve ilerlemek istedikleri alanlarla ilgili doğru donanım ve yetkinliklere sahip olmalarını sağladıklarını dile getirdi. Salgın dönemindeki ihtiyaçlar arttıkça her sektöre özgü yeni, özellikle yerli ve milli yazılımlar geliştirmenin, yazılım alanına ilgiyi artırdığına da dikkat çeken Ünsal, özellikle dijital medya, dijital pazarlama, e-ticaret ve iletişim alanlarında çalışmaların hız kazandığını kaydetti.