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Gündem Yazılım açığından faydalandı! ATM'den 142 bin TL çekti
Gündem

Yazılım açığından faydalandı! ATM'den 142 bin TL çekti

İzmir'de bir PT şubesine ait ATM cihazının yazılım açığından faydalanarak 142 bin 830 TL para çeken kişi jandarma operasyonuyla yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-29 18:55:00 -
Yazılım açığından faydalandı! ATM'den 142 bin TL çekti

İlçe Jandarma Komutanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ayrancılar Mahallesi'ndeki bir PTT ATM'sinde 142 bin 830 TL paranın eksik olduğu ihbarıyla harekete geçti.

15 günde 142 bin TL

ATM'nin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan ekipler, hesap hareketleri ile diğer kayıt belgelerini de kontrol edip, şüpheliyi belirledi. Ekipler, M.D. isimli kişinin yazılımdaki açıktan faydalanıp, ATM'den 5- 20 Nisan tarihleri arasında 142 bin 830 TL para çektiğini tespit etti.

Şüpheliyi takibe alan ekipler, aynı ATM'ye tekrar para çekmeye gelen M.D.'yi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınıp, jandarma karakoluna götürülen M.D.'nin buradaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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