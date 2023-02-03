Yazıklar olsun sana Mr. Batıcan

Ali Babacan'ın, altılı masanın “Ortak Politikalar Mutabakat Metni” için “Avrupa bakacak ve bize aferin diyecek!” demesi, Tamer Korkmaz'ın da tepkisini çekti. Babacan'dan "Mr. Batıcan" diye bahseden Korkmaz, Yeni Şafak gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

"Altılı Masa partileri, açıkladıkları Ortak Politikalar Mutabakat Metni ile NATO ve AB’ye bağlılıklarını bildirdi, yineledi.

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Başta ABD olmak üzere, Batı Cephesi Millet İttifakı’nı iktidarda görmek istiyor.

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Böylelikle, Türkiye’yi -eskiden olduğu gibi- boyunduruk altına almanın hesabını yapıyorlar!

BATI’DAN “AFERİN” ALMAK İÇİN

Halk TV’de ayan beyan görüldü:

Masa’nın küçük ortağı Ali Babacan’ın Batı Kulübü’ne hayranlığı…

Adeta, paçalarından dökülüyordu!

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Mister Babacan’ın “Ortak Politikalar Mutabakat Metni” için “Avrupa bakacak ve bize aferin diyecek!” sözleri…

İbretlik bir itiraftır.

SOYADI TASHİHİ

Babacan’ın SİHA’lara kimlerin namı hesabına “dokunacağı” aşikârdır.

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HDPKK’ya kol kanat germesi de aynı cümledendir.

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Anayasa’daki Türk tarifinin “revize edilmesini” isteyen de Mr. Batıcan’dır!

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Vaktiyle…

Tam on kez, küresel baronların derin örgütü Bilderberg’in toplantılarına katılan Mister Babacan’dan bahsediyoruz."