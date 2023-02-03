  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bill Gates'ten olay açıklama! Haberi dünyaya böyle duyurdu: Mars'a gideceğime aşıyla hayat kurtarırım

ABD "casusluk faaliyeti" olarak nitelemişti! Uçan balonu sahiplendiler

Altın, dolar, gümüş derken İslam Memiş borsaya girecekleri uyarmıştı haklı çıktı! Şimdi ikinci uyarı geldi: O rakama düşecek

İndirim sadece 10 gün sürdü... CHP'li belediyeden suya bir zam daha

İnanılmaz ama gerçek! Putin: Artık tam 80 yıl sonra yine Alman tanklarıyla karşı karşıyayız!

Ülkeyi karıştıran olay! Ortaokul öğrencileri öğretmen ve polisleri rehin aldı

Bakan Kurum'dan açıklama! Rekor bekliyor: Ben inanıyorum ki...

Binlerce yıllık keşif: İlk defa Kuzey Britanya’daki yerde bulundu! En eski insan kalıntıları keşfedildi

6'lı masayı karıştıracak anket! Listeye giremeyen liderler var

Bakan Akar, mevkidaşıyla görüştü! İmzalar atıldı
Medya Yazıklar olsun sana Mr. Batıcan
Medya

Yazıklar olsun sana Mr. Batıcan

Ali Babacan'ın, altılı masanın “Ortak Politikalar Mutabakat Metni” için “Avrupa bakacak ve bize aferin diyecek!” demesi, Tamer Korkmaz'ın da tepkisini çekti.

Yeniakit Publisher
2023-02-03 22:36:00 -
Yazıklar olsun sana Mr. Batıcan

Ali Babacan'ın, altılı masanın “Ortak Politikalar Mutabakat Metni” için “Avrupa bakacak ve bize aferin diyecek!” demesi, Tamer Korkmaz'ın da tepkisini çekti. Babacan'dan "Mr. Batıcan" diye bahseden Korkmaz, Yeni Şafak gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

"Altılı Masa partileri, açıkladıkları Ortak Politikalar Mutabakat Metni ile NATO ve AB’ye bağlılıklarını bildirdi, yineledi.

***

Başta ABD olmak üzere, Batı Cephesi Millet İttifakı’nı iktidarda görmek istiyor.

***

Böylelikle, Türkiye’yi -eskiden olduğu gibi- boyunduruk altına almanın hesabını yapıyorlar!

BATI’DAN “AFERİN” ALMAK İÇİN

Halk TV’de ayan beyan görüldü:

Masa’nın küçük ortağı Ali Babacan’ın Batı Kulübü’ne hayranlığı…

Adeta, paçalarından dökülüyordu!

***

Mister Babacan’ın “Ortak Politikalar Mutabakat Metni” için “Avrupa bakacak ve bize aferin diyecek!” sözleri…

İbretlik bir itiraftır.

SOYADI TASHİHİ

Babacan’ın SİHA’lara kimlerin namı hesabına “dokunacağı” aşikârdır.

***

HDPKK’ya kol kanat germesi de aynı cümledendir.

***

Anayasa’daki Türk tarifinin “revize edilmesini” isteyen de Mr. Batıcan’dır!

***

Vaktiyle…

Tam on kez, küresel baronların derin örgütü Bilderberg’in toplantılarına katılan Mister Babacan’dan bahsediyoruz."

 

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23