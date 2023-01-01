Yazıklar olsun sana İmamoğlu! Fatih Sultan Mehmed Han'ın atadığı İstanbul'un ilk belediye başkanı Hızır Çelebi'den bu yana bir ilk

İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP'ye geçtikten sonra sürekli "İsrafa son, işe alımlarda liyakat" sözlerini duyduklarını, ancak İBB'nin her iki konuda da lime lime döküldüğünü belirten Serkan Fıçıcı, Fatih Sultan Mehmed Han'ın atadığı İstanbul'un ilk belediye başkanı Hızır Çelebi'den bu yana İstanbul'un böyle zulüm görmediğini ifade etti. Fıçıcı, Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP'ye geçtikten sonra ne duyduk?

-İsrafa son, işe alımlarda liyakat...

Şeffaflık, hesap verebilirlik, katılımcılık...

Sonuç?

-Fatih Sultan Mehmed Han'ın atadığı İstanbul'un ilk belediye başkanı Hızır Çelebi'den bu yana en fazla borçlanıp en az hizmet ve eser üreten yönetim tablosu...

Liyakat durumu ise pırıl, pırıl!

Tam 484 personel işe alınırken güvenlik soruşturmaları yapılmamış.

Terör örgütleriyle irtibatlı ve iltisaklı olup olmadıkları araştırılmamış.

Bunların arasında daha önce KHK ile ihraç edilmiş 21 kişi var.

Kamu görevinde çalışmaları yasal olarak mümkün değil.

Ama buna rağmen belediye şirketlerine yerleştirilmişler.

PKK adına dağda silahlı faaliyette bulunan 6 kişi tespit edilmiş.

Ayrıca bunlardan 36'sının da PKK'nın "sözde değer ailesi" mensubu olduğu anlaşılmış.

"Değer ailesi" nedir?

Eğer bir PKK'lı terörist güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilmişse onun birinci dereceden yakını "terör örgütünün referansıyla" belediyelerde işe yerleştiriliyor.

İşte buna "liyakat" diyoruz.

Biraz aşırısı ama olsun.

CHP bu, çıtayı yükselmeyecek de ne yapacak!

Ayrıca "şeffaflık" desen o da var.

İşe alımlar objektif kurallar çerçevesinde ve herkesin gözü önünde yapıldığı için dağdan inenin İBB'ye girdiğini ancak soruşturmalar sayesinde öğrenebildik.

Yoksa göremezdik.

O kadar şeffaf yani...

Her şey bir yana İmamoğlu acilen bir açıklama yapmalı.

En iddialı olduğu işe alımlardaki "liyakat ve şeffaflık" anlayışını anlatmalı.

Bu ilkeleri nasıl uyguluyor?

Soruşturmaya konu olan bu 484 personel işe ne şekilde alındı?

Yazılı sınavla mı yoksa mülakatla mı kadroya girdiler?

Referansları kim?

Sağ tarafına Canan Kaftancıoğlu'nu, sol tarafına Sezgin Tanrıkulu'nu alıp kameraların karşısına geçebilir.

Yani "katılımcılık" ilkesi gereği bu isimler yanında olmalı.

Çağırsın mutlaka katılırlar.

Onlar da "katılımcı" çünkü!

Söz konusu listedeki 484 personelin işe nasıl alındığını tek tek izah edecek, o kadar.

Sonuçta görevine başlarken "hesap verebilirlik" ilkesi diyordu, hatırlıyoruz.

Şimdi soruşturmaya karşı "gök kubbeyi yıkmaktan" söz ediyor ama dert değil.

O kadar kusur kadı kızında, bu kadar "şeffaflık" İmamoğlu'nda bile olur."