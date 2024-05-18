  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Yazıklar olsun sana! İmam hatip mezunu Faruk Aksoy 28 Şubatçı generallerin avukatlığına soyundu
Gündem

Yazıklar olsun sana! İmam hatip mezunu Faruk Aksoy 28 Şubatçı generallerin avukatlığına soyundu

Yeniakit Publisher
2024-05-18 02:39:00 -
Yazıklar olsun sana! İmam hatip mezunu Faruk Aksoy 28 Şubatçı generallerin avukatlığına soyundu

İmam hatip mezunu Faruk Aksoy katıldığı canlı yayında, "85 yaşında 95 yaşındaki asker cezaevinde çürüsün orada tutulsun demem ben dünyaya böyle bakmam." dedi.

Habertürk canlı yayınına konuk olan Faruk Aksoy, 28 Şubatçı generallere sahip çıkarken bu kararın 31 Mart seçimlerinin sonucu olduğunu söyledi.

Aksoy'un açıklamaları şöyle:

Ne demeye çalışıyorum ben, 85 yaşında 95 yaşındaki asker cezaevinde çürüsün orada tutulsun demem ben dünyaya böyle bakmam. Ben hukukun üstünlüğüne yasalara bakarım. Burada söylediğim şudur. Kalkıp Çetin Doğan'ın ya da diğerlerinin tahliyesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karar vermesi zorun oyunu bozmasıyla ilgili bir şey. Bir takdir hali bu ama bunlar 31 Mart'ın sonuçlarıdır. Pınar hanım kocamış mı bunlar kocamamış diyor. Ben gerçekten soruyorum bu nasıl hukuk devleti? Cumhurbaşkanı Erdoğan takdir edip birileri hapisten çıkıyorsa, 31 Mart seçimleri böyle sonuçlanmasaydı böyle olur muydu?

Nikahta 28 Şubat zihniyeti hortladı! Sosyal medya ayağa kalktı
Nikahta 28 Şubat zihniyeti hortladı! Sosyal medya ayağa kalktı

Siyaset

Nikahta 28 Şubat zihniyeti hortladı! Sosyal medya ayağa kalktı
ÖNE ÇIKAN VİDEO

28 Şubat'ta bile Erdoğan'a yalvaranlar, bugün parmak sallıyor! Boğaziçi Üniversitesi'ne büyük kıyak
28 Şubat'ta bile Erdoğan'a yalvaranlar, bugün parmak sallıyor! Boğaziçi Üniversitesi'ne büyük kıyak

Gündem

28 Şubat'ta bile Erdoğan'a yalvaranlar, bugün parmak sallıyor! Boğaziçi Üniversitesi'ne büyük kıyak

Dua edilmesine izin verilmemişti! İzmir'de nikah salonundaki olayda flaş gelişme! 28 Şubat zihniyeti hala devam ediyor!
Dua edilmesine izin verilmemişti! İzmir'de nikah salonundaki olayda flaş gelişme! 28 Şubat zihniyeti hala devam ediyor!

Gündem

Dua edilmesine izin verilmemişti! İzmir'de nikah salonundaki olayda flaş gelişme! 28 Şubat zihniyeti hala devam ediyor!

Hızlandırılmış eğitimden hızlandırılmış ahlâksızlıklar serisine geldik! 28 Şubat’ta "Tahliye edin", Sinan Ateş’te "Merhaba diyeni de içeri atın"
Hızlandırılmış eğitimden hızlandırılmış ahlâksızlıklar serisine geldik! 28 Şubat’ta “Tahliye edin”, Sinan Ateş’te “Merhaba diyeni de içeri atın”

Gündem

Hızlandırılmış eğitimden hızlandırılmış ahlâksızlıklar serisine geldik! 28 Şubat’ta “Tahliye edin”, Sinan Ateş’te “Merhaba diyeni de içeri atın”

Son dakika! 28 Şubat'ın darbecileri affedildi
Son dakika! 28 Şubat'ın darbecileri affedildi

Gündem

Son dakika! 28 Şubat'ın darbecileri affedildi

28 Şubat sürecinde hükümete karşı ‘Gerekirse silah bile kullanırız’ diyerek cebir ve şiddete başvuracaklarını söyleyenler bugün tahliye edildi: HakkımızI helâl etmiyoruz
28 Şubat sürecinde hükümete karşı ‘Gerekirse silah bile kullanırız’ diyerek cebir ve şiddete başvuracaklarını söyleyenler bugün tahliye edildi: HakkımızI helâl etmiyoruz

Gündem

28 Şubat sürecinde hükümete karşı ‘Gerekirse silah bile kullanırız’ diyerek cebir ve şiddete başvuracaklarını söyleyenler bugün tahliye edildi: HakkımızI helâl etmiyoruz

Avukattan, başörtülü hakimler için ‘reddi hakim’ talebi: Başörtüsü düşmanı bu kafa değişmez... Generaller tahliye edildi 28 Şubat kafası hortladı
Avukattan, başörtülü hakimler için ‘reddi hakim’ talebi: Başörtüsü düşmanı bu kafa değişmez... Generaller tahliye edildi 28 Şubat kafası hortladı

Gündem

Avukattan, başörtülü hakimler için ‘reddi hakim’ talebi: Başörtüsü düşmanı bu kafa değişmez... Generaller tahliye edildi 28 Şubat kafası hortladı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23