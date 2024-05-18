Yazıklar olsun sana! İmam hatip mezunu Faruk Aksoy 28 Şubatçı generallerin avukatlığına soyundu

Habertürk canlı yayınına konuk olan Faruk Aksoy, 28 Şubatçı generallere sahip çıkarken bu kararın 31 Mart seçimlerinin sonucu olduğunu söyledi.

Aksoy'un açıklamaları şöyle:

Ne demeye çalışıyorum ben, 85 yaşında 95 yaşındaki asker cezaevinde çürüsün orada tutulsun demem ben dünyaya böyle bakmam. Ben hukukun üstünlüğüne yasalara bakarım. Burada söylediğim şudur. Kalkıp Çetin Doğan'ın ya da diğerlerinin tahliyesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karar vermesi zorun oyunu bozmasıyla ilgili bir şey. Bir takdir hali bu ama bunlar 31 Mart'ın sonuçlarıdır. Pınar hanım kocamış mı bunlar kocamamış diyor. Ben gerçekten soruyorum bu nasıl hukuk devleti? Cumhurbaşkanı Erdoğan takdir edip birileri hapisten çıkıyorsa, 31 Mart seçimleri böyle sonuçlanmasaydı böyle olur muydu?