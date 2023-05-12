Yazıklar olsun sana Ahmet Taşgetiren! Senin derdin ne? Şimdi de bunu yaptı

Ahmet Davutoğlu'nun Karar gazetesinde kalem oynatan Ahmet Taşgetiren; son zamanlarda, sözlerine asla itibar edilmeyecek isimlerin, sosyal medyada AK Parti'ye kara çalmak için attığı iftiralara bel bağladı.

Taşgetiren, "Bir yerden bakıldığında 'uçuk iddialar'dan söz edildiğini düşünmek mümkün. 'Uçuk' diyorum çünkü, havsalaya sığmaz rakamlar üzerinde, 'Birileri'nin çıkarı için oynandığı öne sürülüyor. 'Birileri'nin kapsama alanında ise devletin en tepe noktaları gösteriliyor" ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklarla mücadele sözüyle yola çıktığını, şimdi ise böyle bir kaygı güdülmediğini ileri süren Taşgetiren, "O sloganın şimdi kendisine karşı kullanılıyor olması ne kadar trajiktir! Bu dosyalar kapanmaz dostlar. Ne diyor Hanefi Avcı 'Devlette hiçbir evrak kaybolmaz.'

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Seçmen tüm siyasi kadrolara devleti emanet ederken 'Yolsuzluk mu? Aklından bile geçirme!' diye uyarıda bulunsaydı bu kadar kirli işlerle uğraşır hale gelmezdik. Seçimler bir temizlik harekatının da kapısını açacak mı, göreceğiz" diye yazdı.