Yazıklar olsun sana Ahmet Taşgetiren! Bunu söyleyecek kadar saf mısın Allah aşkına?

Ahmet Davutoğlu'nun yayın organı Karar gazetesinde kalem oynatan Ahmet Taşgetiren, bu defa da terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin sözcülüğüne soyundu.

HDP'nin, PKK'ya göre değil, kamuoyuna göre hareket edebileceğine inanarak, saflıkla saçmalık arasında bir ifadeye imza atan Taşgetiren, özetle şunları kaydetti:

" "Meclis’te Kürt sorunu gündeme gelir ve HDP malı götürür!” Böyle bir şey mümkün mü? Kamuoyu diye bir şey yok mu? Kim hangi ülke sorununun çarpık çözümlenmesine rıza gösterir?

Belki bu tarz bir yöntem, HDP’nin başka ilişkilerden kurtulmasının da yolunu açar. HDP heyeti, Meclis’te konu görüşülürken ikide bir dışarı çıkıp Kandil ya da İmralı ile telefon trafiği mi işletecek?

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(…) Niye konuşmuyor sayın Cumhurbaşkanı? Bu partiyi yok mu farz ediyor? HDP oyları başka, parti başkaymış! Nasıl bir mantık bu? Diğer partilerin yönetimleri ile tabanları da mı farklı o zaman?

Herkes biliyor ki, sadece bu tavır bile, bu ülkenin Kürtlerinde “Ayrımcılık bilinci”ni besliyor. (...)"