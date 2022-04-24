Yazıklar olsun! İşte 4 aydır elektriği kesik dediği ev ile ilgili gerçek

Yeniakit.com.tr

Elektrik faturasını ödemeyerek halkı kışkırtmayı amaçlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Keçiören ilçesinde ikamet eden Demir ailesini ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu evin annesi Güllü Demir ile kameralar karşısına geçerek, büyük yalan üzerinden şov yaptı.

Ağzından dökülen yalanlar:

4 aydır elektriği kesik olan bir ailemizi ziyaret ettik. 3 evladı var. İçeride biraz konuştuk. Beni duygulandıran, gerçekten derinden üzen söylemiş olduğu söz. 'Bugün 23 Nisan, bütün arkadaşları okula gidiyor, eğleniyor, şarkılar söylüyor ama benim oğlum ağladı, evde. Niye televizyonumuz yok, niye ışığımız yok' diye. Değerli arkadaşlar, eğer bu milletin bir parça vicdanı varsa, elektriği kesilen 4 milyon abonenin hangi şartlarda yaşadığını bilmesi lazım.

Bakan Dönmez: Abonenin elektriği kesik değil!

Twitter hesabından Kılıçdaroğlu'nun yalanını paylaşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Dün gittiğiniz evde yapılan tespitler ve abonelik kayıtlarına göre ilgili abonenin 23.04.2022 itibariyle borcundan dolayı elektriğinin kesik olmadığı tespit edilmiştir." dedi.

Mart ayında sadece 5 gün kesik kalmış!

Ankara Keçiören Kaymakamlığı da konuya ilişkin yapılan araştırmayla ilgili sonuçları paylaştı.

Açıklamada Kılıçdaroğlu'nun yalanı şöyle anlatıldı:

İlçemizde ikamet eden Güllü K. isimli vatandaşımızla ilgili olarak yapılan araştırmada; Vatandaşımızın ikametgahının elektriğinin iddia edildiği şekliyle 4 aydır kesik olmadığı, borcu nedeniyle dağıtıcı şirket tarafından 31.03.2022 tarihinde elektriğin kesildiği, beş gün sonra 05.04.2022 tarihinde ödemenin yapılması üzerine elektriğinin açıldığı,

Vatandaşımıza 2021 yılında 2 kez yaptığı pandemi yardımı başvurusu ile ilgili olarak 2 kez pandemi desteği yapıldığı, 2022 Şubat ayında doğalgaz yardımı başvurusu neticesinde de 381 TL destek sağlandığı, ailenin, bugüne kadar pandemi ve doğalgaz yardımı dışında Kaymakamlığımıza herhangi bir başvurusu olmadığı anlaşılmış olup, ihtiyaç sahibi bütün vatandaşlarımıza başvuru yapmaları halinde kira, gıda, fatura, giyim, eğitim, barınma gibi temel ihtiyaçlar başta olmak üzere her türlü destek sağlanmaktadır.