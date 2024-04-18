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Gündem Yazıklar olsun Fatih Portakal bile şaşırdı! Cumhuriyet Hısım Partisi
Gündem

Yazıklar olsun Fatih Portakal bile şaşırdı! Cumhuriyet Hısım Partisi

Yeniakit Publisher
2024-04-18 15:12:00 -

Yerel seçimlerin ardından CHP'li belediyelerde üst düzey akraba atamaları CHP ile yakınlığı bilinen gazeteci Fatih Portakal'ı bile çileden çıkardı.

CHP'li başkanların ilk icraatları liyakatsiz akrabalarını önemli görevlere getirmek oldu. Sarıyer, Eskişehir, Ataşehir, İzmir, Muğla ve daha pek çok CHP'li belediyelerdeki akrabalara iş kıyakları CHP'li medyadan isimleri bile rahatsız etti.

"SİZDEN HİÇBİR ŞEY OLMAZ"

Yaşananlar doğruysa CHP'nin hısım partisi geleneğinin hala devam ettini ifade eden Portakal şu ifadeleri kullandı;

Bir şirketleşmeye gider bu. CHP'de Kurultay'dan önceki bir çok yerdeki özellikle son Ankara'da; Onun amcası, teyzesi, Onun milletvekilinin delegesi, yengesi... Tuhaf tuhaf akraba ilişkileri vardı. Cumhuriyet halk Partisi değil Cumhuriyet Hısım Partisi gibiydi. Aynı hastalık devam ediyorsa yazıklar olsun. Bir şey olmaz sizden. Hiçbir şey olmaz. O zaman da demiştik bunu.

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