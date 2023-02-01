Yazıklar olsun böyle ezik siyasete

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan CHP'li Halk TV'de çıktığı canlı yayında bir kez daha tartışılacak skandal ifadeler kullandı.

6'lı masanın küçük ortağı Babacan hazırladıkları metin sonrasında 'Avrupalılar bize aferin diyecek' dedi. Ayrıca bir türlü belirleyemedikleri cumhurbaşkanı adayını açıklamalarının bir kez daha ertelenebileceğini söyledi.

"AFERİN TÜRKİYE'YE ŞUNA BAK"

Babacan yurtdışında bir haberinin yayınlandığını söyleyerek Avrupa'dan aferin almanın heyecanını taşıdığını şu sözlerle aktardı:

"İspanyol Gazetesi'ne buradaki şeylerin hepsini anlattım. "Zor değil mi?" dediler. "Zor ama yapacağız" dedim. Avrupa'dan da bakacaklar ve hayranlıkla diyecekler ki "Aferin Türkiye'ye. Şuna bak" diyecekler"

TEPKİ ÇEKTİ

Babacan'ın batıdan aferin almak üzerine kurguladıkları siyaseti açık etmesinin ardından sosyal medyada da yoğun tepki aldığı görüldü.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Hedefi Avrupa'dan "aferin" almak olan bir anlayış, bu milletin sorumluluğunu taşıyamaz, ülkemizi de milletimizi de temsil edemez." ifadesinde bulundu.