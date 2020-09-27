Yazıklar olsun, binlerce defa yazıklar olsun! FETÖ’ye kol kanat geren Esat Çıplak halen RTÜK’te

yeniakit.com.tr

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) kirli emellerini hayata geçirmeye başladıktan sonra milli bir duruş sergileyen AK Parti hükümeti ve başta Akit olmak üzere çeşitli yayın organları, hainlere karşı amansız bir mücadele yürüttü. Özellikle gazetemiz Akit, FETÖ’ye karşı en hızlı cephe alan gazete olarak tarihe geçti.

Milli duruşuyla FETÖ’nün birçok pisliğini deşifre eden Akit, örgütün kasıtlı çarpıtmaları ve CHP, HDP gibi partilerin siyasi amaçları nedeniyle birçok defa RTÜK’ten ceza alırken, kurumun üyelerinin tavır ve hareketleri de dikkatlerden kaçmıyor.

CHP, HDP gibi partilerin Akit TV hakkında getirdiği dosyaların hemen hepsinde kurumumuz için ceza verilmesini isteyen RTÜK Üyesi Esat Çıplak da, özellikle 17 Aralık’tan sonraki tutumuyla dikkat çekiyor.

MHP’den RTÜK üyesi seçilen Çıplak, Akit TV için ceza verilmesi konusunda şedit davranırken, 17 Aralık’tan sonra FETÖ’cü televizyonları savunmak için örgütün gazetelerine demeçler veriyordu.

RTÜK’ün halen üyesi olan Esat Çıplak, Akit röportaj yapmak istediğinde köşe bucak kaçarken, CIA’nin gazetesine başköşeye konul edilmişti.

FETÖ’ye diz çöktürülürken, o hainlere destek çıkanların, bugün FETÖ’ye diz çöktürenlere ceza vermesi, “Binlerce kez yazıklar olsun” dedirtti.

İşte Esat Çıplak’ın, FETÖ – CIA ortaklığıyla yönetilen gazeteci Bugün’e sürmanşet olmuştu: