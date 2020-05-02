"Yazık" diyerek paylaştı! Kılıçdaroğlu'nu bakın kaç kişi izledi
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV'de canlı yayın konuğu oldu. Kılıçdaroğlu'nun canlı yayındaki izlenme sayısı ise dikkatlerden kaçmadı.
yeniakit.com.tr CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV'de canlı yayın konuğu oldu, gündeme ilişkin soruları cevaplandırmaya çalıştı. Kılıçdaroğlu'nun canlı yayındaki izlenme sayısı ise dikkatlerden kaçmadı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun canlı yayınını 296 kişinin izlediğini duyurdu.
Twitter'dan paylaşım yapan Gökçek, "Bütün duyurulara, reklamlara ve atılan mesajlara rağmen 1 saat sonunda beğenme retweet ve canlı yayını izleyen sayıları ortada. Cumhuriyet Halk Partisinin genel başkanını periscope canlı yayınında 296 kişi izliyor. Yazık" ifadelerini kullandı.
Ardından bir paylaşım daha yapan Gökçek, Kılıçdaroğlu'na hitaben, "Seni 296 kişi izlemiş... Seninle ilgili yaptığım haberi 292.493 kişi izlemiş. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, farkı fark edebildin mi?" diye yazdı.
İşte Gökçek'in konuyla ilgili tweetleri: