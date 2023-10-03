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Gündem Yazık değil mi bu öğrencilere “Çöp çamur çukur” siyaseti Yağmur sonrası alt yapı sorunu: Esenyurt'ta öğrencilerin okul yolunda zor anları
Gündem

Yazık değil mi bu öğrencilere “Çöp çamur çukur” siyaseti Yağmur sonrası alt yapı sorunu: Esenyurt'ta öğrencilerin okul yolunda zor anları

Yeniakit Publisher
2023-10-03 08:32:00 -

Her yağmur sonrası benzer manzaraların ortaya çıktığı Megakent'te vatandaşların mağduriyeti sürüyor. Esenyurt'tan sorumlu AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Tarkan Burçak Uygun, bölgede yağmur nedeniyle çamura dönen yollarda öğrencilerin ve velilerin yürümekte zorlandığı anları paylaştı.

CHP belediyeciliği bir yağmurda daha sınıfta kaldı.

Yurt genelinde etkili olan yağışlardan İstanbul da nasibini aldı.

Aşırı sıcaklıkların ardından yağmur uyarısı İstanbulluları sevindirse de ortaya çıkan manzaralar vatandaşları mağdur etti.

Cuma günü başlayan sağanak yağmur, giderek şiddetini artırdı.

Ardından Megakent'te su baskınları yaşanmaya başladı. Özellikle Avrupa Yakası'nda birçok ilçede cadde ve sokaklar göle döndü.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Alt yapı sorunu çözülemedi

Bu ilçelerden biri de Esenyurt oldu.

Kentin alt yapı sorunu devam ederken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yağıştan bir süre önce sorunun ortadan kalktığını açıkladı.

Her yağmur sonrası aynı manzara

Ancak yağmurun etkisini artırmasıyla manzara değişmedi.

Yağmur yayaları, sürücüleri, bodrum ve giriş katta yaşayan vatandaşları, esnafı mağdur ederken öğrenciler de etkilendi.

'CHP'nin 'çöp, çamur, çukur' belediyeciliği...'

Esenyurt'tan sorumlu AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Tarkan Burçak Uygun, sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım yaptı.

Görüntülerde, yine CHP yönetiminde olan Esenyurt'un son hali gözler önüne serildi.

Uygun paylaşımına şu notu ekledi:

Esenyurt'ta CHP'nin 'çöp, çamur, çukur' belediyeciliğini hep birlikte yaşıyoruz.

‘Çözüldü' denilen sorunlar, en büyük sorun olmaya devam ediyor. İnanıyoruz, 4,5 yıldır algılara yatırım yaptıkları kadar alt yapıya yatırım yapmayan bu zihniyetten Esenyurt'ta kurtulmaya az kaldı.

Videoda, öğrencilerin ve velilerin okul yolunda yağmur nedeniyle çamura dönen yolda yürümekte zorluk çektiği görüldü.

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Yorumlar

şüayıp

Allah memleketimizi korusun düşman kardeşler kavgası yaşanıyor

su an secim olsa

ekrem bey yüzde 20den asağı almaz ortaklık kurarsa o zaman farklıdır chp secmeni ne yaparsanız yapın kendi partisinden ayrılmaz akp li adayda yüzde 30 35 arasıdır ortaklık olursa değişir diğerlerine bir sey diyemiyorum keske bence bağımsız aday secilse değişiklik olur
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