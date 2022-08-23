  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Yazık Batı'ya: ABD'de doğalgaz fiyatları 14 yılın zirvesinde!
Dünya

Yazık Batı'ya: ABD'de doğalgaz fiyatları 14 yılın zirvesinde!

Rusya'ya yaptırımların beraberinde getirdiği enerji krizi doğalgaz fiyatlarında artış sürüyor. ABD'de fiyatlar 2008'den bu yana ilk kez 10 doların üzerine çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-08-23 15:01:00 -
Yazık Batı'ya: ABD'de doğalgaz fiyatları 14 yılın zirvesinde!


Rusya’ya Ukrayna operasyonu nedeniyle uygulanan yaptırımlar küresel enerji krizini derinleştirdi, doğalgaz fiyatlarının tüm Batı'da yükselmesine neden oldu.

ABD'de doğalgaz vadeli fiyatları küresel stokların kış talebini karşılayamayacağına dair endişeler nedeniyle 2008'den bu yana ilk kez 10 doların üzerine çıktı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23