Yazık Batı'ya: ABD'de doğalgaz fiyatları 14 yılın zirvesinde!
Rusya'ya yaptırımların beraberinde getirdiği enerji krizi doğalgaz fiyatlarında artış sürüyor. ABD'de fiyatlar 2008'den bu yana ilk kez 10 doların üzerine çıktı.
Rusya’ya Ukrayna operasyonu nedeniyle uygulanan yaptırımlar küresel enerji krizini derinleştirdi, doğalgaz fiyatlarının tüm Batı'da yükselmesine neden oldu.
ABD'de doğalgaz vadeli fiyatları küresel stokların kış talebini karşılayamayacağına dair endişeler nedeniyle 2008'den bu yana ilk kez 10 doların üzerine çıktı.