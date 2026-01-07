Yazgı kelimesi ne demek? Kader ile farkı var mı?

Yazgı, Türkçede derin manalar taşıyan ve kökeni eskiye dayanan bir kelimedir. Gündelik konuşmalarda sıklıkla karşımıza çıkan *yazgı kelimesi* en yaygın olarak, bir kişinin yaşamı boyunca başına gelecek olayların bütünü, yani ‘alın yazısı’ veya ‘mukadderat’ anlamında kullanılır. Bu ifade, genellikle ilahi bir güç tarafından önceden belirlendiğine inanılan hayat yolunu ifade eder.

Türk Dil Kurumu (TDK), *yazgı kelimesini* temel olarak "Tanrı'nın uygun gördüğünün gerçekleşmesi" veya "Tanrı'nın dilediği şeylerin olması" şeklinde tanımlar. Bu tanım, kelimenin dini ve felsefi boyutunu vurgular. Yazgı, bu bağlamda, ezeli takdir veya ilahi irade sonucu gerçekleşen olaylar zinciri olarak kabul edilir ve bu nedenle halk arasında "takdiriilahi" terimiyle de eşleştirilir.

Yazgı ve Kader Arasındaki İlişki Nedir?

Yazgı, anlam zenginliği sayesinde birçok eş anlamlı kelimeyle ifade edilebilir. Başlıca eş anlamlıları arasında kader, talih, mukadderat ve alın yazısı bulunur. Her ne kadar kader kelimesi ile sıklıkla aynı anlamda kullanılsa da, yazgı bazen daha çok kaçınılmazlık ve belirlenmişlik vurgusu taşır. Örneğin, bir kişi için kullanılan “Bu onun yazgısıymış” ifadesi, o olayın değiştirilemez, ilahi bir hüküm olduğunu belirtir. Yazgı kelimesi, ayrıca vefat eden kişiler için de bir metafor olarak kullanılabilirken, bazı anne babalar tarafından erkek çocuklarına isim olarak da verilmektedir.