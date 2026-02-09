  • İSTANBUL
Kültür - Sanat
Kültür - Sanat

Yazarımız Mustafa Armağan Kadıköy Kitap Fuarı'ndaydı

Yazarlarımızdan Mustafa Armağan 8 Şubat Pazar günü İstanbul Valiliği himayelerinde ve Kadıköy Kaymakamlığı ev sahipliğinde düzenlenen Kadıköy Kitap Fuarı’na katılarak Abdülhamid’in Kurtlarla Dansı başlıklı bir söyleşi gerçekleştirdi.

Kadıköy Kaymakamı Muhittin Pamuk ile Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Uygur’un da katıldığı söyleşide Armağan Sultan 2. Abdülhamid’in ufuk, eser ve hizmetlerinden detaylı bilgiler aktararak dinleyicileri bilgilendirdi.

Söyleşinin ardından Damla/Hümayun Yayınları standına geçen Armağan okurlarıyla hasbihal edip kitaplarını imzaladı. 

Kadıköy Kitap Fuarı 15 Şubat 2026 tarihine kadar Kadıköy İskele Meydanı'nda ziyarete açık olacak.

