Yazarımız Dilipak, AA'nın ‘Yılın Fotoğrafları’nı oyladı

Abdurrahman Dilipak, Mustafa Armağan ve Ataol Behramoğlu, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasında beğendikleri fotoğrafları seçti. Şanlıurfa 2. Ulusal Kitap Fuarı kapsamında kente gelen Dilipak, Armağan ve Behramoğlu, AA foto muhabirlerince yurtiçinde ve dışında çekilen fotoğrafları tek tek inceleyerek bilgi aldı.

Abdurrahman Dilipak oyunu, "Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "İsrail güçlerine protesto", "Yaşam" kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi", "Spor" kategorisinde ise Serhat Zafer'in "Atlı akrobat" fotoğrafları için kullandı.

Mustafa Armağan da Haber kategorisinde Ali Jadallah'ın "Hazırlık ve uyarı cuması" fotoğrafına oy verdi. Armağan, Yaşam kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "İstanbul'da şimşekler", spor kategorisinde ise Burak Akbulut'un "Dünya karate şampiyonası" fotoğrafını seçti.

Ataol Behramoğlu ise Haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "İlk iftarı sınırdaki Mehmetçik açtı" başlıklı fotoğrafını tercih etti. Yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi" fotoğrafına oy veren Behramoğlu, Spor kategorisinde oyunu Serhat Zafer'in çektiği "Atlı akrobat" başlıklı fotoğraf için kullandı.