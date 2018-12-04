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Yazarımız Dilipak, AA'nın ‘Yılın Fotoğrafları’nı oyladı

Gazetemizin usta kalemi Abdurrahman Dilipak, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" etkinliğinde oyunu kullandı.

04 Aralık 2018 Salı 14:08
Yazarımız Dilipak, AA'nın ‘Yılın Fotoğrafları’nı oyladı

Abdurrahman Dilipak, Mustafa Armağan ve Ataol Behramoğlu, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasında beğendikleri fotoğrafları seçti. Şanlıurfa 2. Ulusal Kitap Fuarı kapsamında kente gelen Dilipak, Armağan ve Behramoğlu, AA foto muhabirlerince yurtiçinde ve dışında çekilen fotoğrafları tek tek inceleyerek bilgi aldı.

Abdurrahman Dilipak oyunu, "Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "İsrail güçlerine protesto", "Yaşam" kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi", "Spor" kategorisinde ise Serhat Zafer'in "Atlı akrobat" fotoğrafları için kullandı.

Mustafa Armağan da Haber kategorisinde Ali Jadallah'ın "Hazırlık ve uyarı cuması" fotoğrafına oy verdi. Armağan, Yaşam kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "İstanbul'da şimşekler", spor kategorisinde ise Burak Akbulut'un "Dünya karate şampiyonası" fotoğrafını seçti.

Ataol Behramoğlu ise Haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "İlk iftarı sınırdaki Mehmetçik açtı" başlıklı fotoğrafını tercih etti. Yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi" fotoğrafına oy veren Behramoğlu, Spor kategorisinde oyunu Serhat Zafer'in çektiği "Atlı akrobat" başlıklı fotoğraf için kullandı.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 14:08
  1. İstanbul
  2. Abdurrahman Dilipak
  3. Mustafa Armağan
  4. Ataol Behramoğlu
  5. Anadolu Ajansı (AA)
  6. Yılın Fotoğrafları
  7. Şanlıurfa 2. Ulusal Kitap Fuarı

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  • şenay doğan şenay doğan 21 dk önce
    haber üzerine ben de oy vereyim dedim fotoğraflara baktım oy veremedim yarışmalardan nefret ederim isterim ki herkes ve herşey fıtratına en uygun şekilde allaha sonsuz murad habibullaha sonsuz salat kitabullaha sonsuz nur ve nusret olsun kafir ölenlere bu kapı kapandı hangi fotoğrafa baktıysam diğeri bana göz kırptı -mecaz anlamda-ben de oylayamadım allaha emanet olun
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