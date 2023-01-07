Yazar Yaşar Kaplan Hakk'a yürüdü

Yazar Yaşar Kaplan, yeni kuşağın çevresinde toplandığı ve kurucusu olduğu Aylık Dergi ile, çok sayıda genç şair ve yazarın tanınmasına imkân sağladı. Kaplan, Yeni Akit'te yazarlık yaparak 28 Şubat karanlığında yılmadan mücadele etti. Öyle ki darbecilerle mücadele ettiği için cezaevlerinde atıldı. Hapisten çıktıktan sonra Almanya'ya giden Kaplan burada hayatını kaybetti.

Yaşar Kaplan Kimdir?

Yazar, düşünür, çevirmen, editör. 1952, Kayırlı / Niğde doğumlu. İlköğrenimini köyünde, ortaöğrenimini Kayseri İmam Hatip Lisesinde yaptı (1974). İngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Dili ve Edebiyatı Tarihi bölümlerinde yükseköğrenim gördü (1975-79).

Diyanet İşleri Başkanlığı (1972-74), İller Bankası (1974-76), Türkiye Zirai Donatım Kurumunda memurluk (1976-78), Mila Haber Ajansında yazı işleri müdürlüğü (1978-79) ve Devlet Planlama Teşkilatında tercümanlık (1979-82) görevlerinde bulundu.

Kurduğu Aylık Dergi ve yayınlarının (1978-88), Eksen Yayıncılık ve aylık Meydan dergisinin sahipliği ve genel yayın yönetmenliğini yaptı. Kaplan 28 Şubat sürecinde Yeni Akit'de yazarlık yapmıştır.

Dört ayrı eserinden dolayı koğuşturmaya uğrayan Yaşar Kaplan, Demokrasi Risalesi (1985) adlı deneme kitabı nedeniyle Ceza Yasasının 163. maddesine muhalefetten yargılanıp altı yıl üç ay hüküm giydi, üç yıla yakın cezaevlerinde kaldı.

Hapisten çıktıktan sonra 2001 yılında Almanya’ya gidene kadar Akit gazetesinde köşe yazarlığı yaptı. Şimdi hayatını ve çalışmalarını Almanya’nın Köln kentinde sürdürüyor.

Yaşar Kaplan, yazar Cihan Aktaş’ın kız kardeşi Hülya Aktaş evlenmiş, bir süre sonra boşanmıştı.

İslamcı edebiyatın 80’li yıllardaki ünlü isimlerinden olan Yaşar Kaplan, hikâye, deneme ve eleştiri yazılarını kendi adı ve müstear imzalarla Edebiyat (976), kurucusu olduğu Aylık Dergi (1978-88) ve Meydan (1989) dergilerinde yayımladı. Yönettiği Aylık Dergi’de aktüel konulara getirdiği cesur ve özgün yaklaşımlarla hikâyeciliğinin yanı sıra deneme ve eleştirileriyle de ilgi topladı.

Yeni kuşağın çevresinde toplandığı önemli dergilerden biri olan Aylık Dergi, çok sayıda genç şair ve yazarın tanınmasına imkân sağlamıştır.