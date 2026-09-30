Savaşta dengeleri değiştirecek iddia! Kuzey Kore 10 bin asker daha gönderiyor

Rusya-Ukrayna savaşında Kuzey Kore faktörü giderek daha fazla öne çıkıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Pyongyang'ın Rusya'ya verdiği askeri desteğe ilişkin yeni istihbarat elde ettiklerini duyurdu.

Zelenskiy'nin açıklamasına göre Rusya'da şu anda 8 binden fazla Kuzey Kore askeri bulunuyor.

10 BİN ASKER DAHA HAZIRLANIYOR

Zelenskiy, Kuzey Kore'nin bununla yetinmediğini öne sürdü.

Ukrayna liderinin verdiği bilgiye göre 10 bin Kuzey Kore askeri daha Rusya'ya gönderilmek üzere hazırlanıyor. Söz konusu askerlerin seçilerek eğitimden geçirileceği ve ardından Rusya'ya konuşlandırılacağı belirtildi.

Bu rakamların bağımsız olarak doğrulanmadığını ve Kiev yönetiminin istihbaratına dayandığını belirtmek gerekiyor.

KUZEY KORE ASKERLERİ KURSK'TA

Ukrayna ve Güney Kore'nin tahminlerine göre Kuzey Kore, 2024'ten bu yana Rusya'ya destek amacıyla toplam 14 ila 15 bin civarında asker gönderdi.

Kuzey Kore birliklerinin önemli bölümünün, Ukrayna güçlerinin sınır ötesi harekât düzenlediği Rusya'nın Kursk bölgesinde görev yaptığı bildirildi.

Moskova ve Pyongyang, Kuzey Kore askerlerinin Rus güçlerine destek verdiğini Nisan 2025'te resmen kabul etmişti.

ZELENSKİY DAHA ÖNCE 50 BİN RAKAMINI VERMİŞTİ

Zelenskiy, ağustos ayında yaptığı açıklamada Kuzey Kore'nin Rusya'ya sağlayacağı askeri personel sayısının 50 bine kadar çıkabileceğini öne sürmüştü.

Son açıklamada ise Ukrayna'nın elindeki “yeni verilere” dayanılarak 10 bin kişilik yeni bir grubun hazırlanmakta olduğu belirtildi.

SADECE ASKER DEĞİL

Kiev yönetimine göre Pyongyang'ın Moskova'ya desteği askerlerle de sınırlı değil.

Kuzey Kore'nin Rusya'ya milyonlarca top ve havan mühimmatının yanı sıra balistik füzeler, uzun menzilli topçu sistemleri ve çok namlulu roketatarlar sağladığı öne sürülüyor.

Zelenskiy ayrıca Rusya'nın askeri desteğin karşılığında Kuzey Kore'ye teknoloji sağladığını ve Rus teknik desteğiyle ülkede Şahid tipi saldırı İHA'larının üretiminin kurulduğunu ileri sürdü.

MOSKOVA-PYONGYANG ASKERİ İŞ BİRLİĞİ DERİNLEŞİYOR

Rusya ile Kuzey Kore arasında Haziran 2024'te imzalanan kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasının ardından iki ülke arasındaki askeri iş birliği daha görünür hale geldi.

10 bin yeni askerin Rusya'ya gönderilmesine yönelik hazırlık yapıldığı iddiasının doğrulanması halinde, Moskova-Pyongyang askeri iş birliğinde yeni bir aşamaya geçildiği anlamına gelecek.