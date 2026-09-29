  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kocaeli'de korku dolu anlar! 2 bina boşaltıldı Terörist Netanyahu, BAE ve Mısır iddiaları sonrası harekete geçti Ankara'daki dev zirvede Türk sporunun gurur tablosu açıklandı! Cevdet Yılmaz'dan tarihi spor yatırımı müjdesi! Tarihi bina sağa sola devrildi! Fatih'te şiddetli yağmur sonrası korkutan çökme! Türkiye’nin en büyük seramik fabrikalarından biriydi! Milyarlık zarar sonrası konkordato ilan edildi Olay büyüyor: Sinan Engin'den Hacıosmanoğlu'na mesaj: Futbol IQ'su düşük Yanlış duymadınız! Bit uçan veya zıplayan bir canlı değildir! Günde 1 doğru tedbir almalıyız... Bu hatayı yapmayın Uzmanlar yapay zeka riskine karşı uyararak işaret etti: Hakimiyet kaybının belirtisi olabilir... Yüzde 88'e çıktı
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Kocaeli'de korku dolu anlar! 2 bina boşaltıldı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
AA Giriş Tarihi:

Kocaeli'de korku dolu anlar! 2 bina boşaltıldı

Korku dolu anlar Kocaeli'de yaşandı.

#1
Foto - Kocaeli'de korku dolu anlar! 2 bina boşaltıldı

İzmit ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi Karanfil Sokağı'nda, inşaat için yapılan temel kazısının ardından toprak kayması meydana geldi.

#2
Foto - Kocaeli'de korku dolu anlar! 2 bina boşaltıldı

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Kocaeli'de korku dolu anlar! 2 bina boşaltıldı

Ekiplerce yapılan incelemenin ardından, toprak kaymasının meydana geldiği alana yakın 2 binanın tedbir amacıyla boşaltılmasına karar verildi.

#4
Foto - Kocaeli'de korku dolu anlar! 2 bina boşaltıldı

Öte yandan, 27 Ağustos'ta aynı alandaki 4 katlı binada kolon ve kirişlerden ses gelmesi üzerine binada ve bitişiğindeki inşaat alanında yapılan incelemede, yapının zarar gördüğü ve yan yatma riski taşıdığı belirlenmiş, bina kontrollü şekilde yıkılmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Atatürkçü Diamond Tema çocuğuna Yunan kralının adını verdi
Gündem

Atatürkçü Diamond Tema çocuğuna Yunan kralının adını verdi

Din ve İslam üzerine yaptığı açıklamalarla sık sık tartışmaların odağında yer alan sosyal medya yayıncısı Atatürkçü Diamond Tema, bu kez yen..
Müslüman ülkenin lideri Netanyahu’yu gizlice ağırladı
Gündem

Müslüman ülkenin lideri Netanyahu’yu gizlice ağırladı

Gazze’de yaşanan ağır insani tablo nedeniyle İsrail yönetimine yönelik uluslararası tepkiler sürerken dikkat çeken bir görüşme ortaya çıktı...
CHP'de Kılıçdaroğlu şoku! İhraç kararı sonrası Faik Öztrak dernekten istifa etti!
Gündem

CHP'de Kılıçdaroğlu şoku! İhraç kararı sonrası Faik Öztrak dernekten istifa etti!

Sosyal Demokrasi Derneği'nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu üyelikten ihraç etmesi parti içinde büyük yankı uyandırdı. Kararın ardı..
Devlet 600 yıllık camiyi yıkmak isteyince halk canlı kalkan oldu
Dünya

Devlet 600 yıllık camiyi yıkmak isteyince halk canlı kalkan oldu

Hindistan’ın Ujjain kentinde Müslümanlar, yaklaşık 600 yıllık Şahi Camii’nin yol genişletme projesi kapsamında kısmen yıkılmasına karşı gece..
Ren Nehri kurudu: Almanya'da gemi trafiği felç oldu
Dünya

Ren Nehri kurudu: Almanya'da gemi trafiği felç oldu

Ren Nehri'ndeki su seviyesi bir kez daha kritik seviyelere düştü. Gemi trafiğinin önemli ölçüde aksaması nedeniyle tedarik zincirlerinde büy..
Bayrampaşa'da okulda silahlı şahısların yakalandığı iddiası! İstanbul Emniyeti'nden açıklama
Gündem

Bayrampaşa'da okulda silahlı şahısların yakalandığı iddiası! İstanbul Emniyeti'nden açıklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Bayrampaşa ilçesinde bulunan bir okulda silahlı şahısların yakalandığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıklad..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23