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Lamine Yamal fırtınası Hırvatistan'ı yerle bir etti

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Lamine Yamal fırtınası Hırvatistan'ı yerle bir etti

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta İspanya'nın Hırvatistan mağlup ettiği mücadelede Lamine Yamal 2 gol, 1 asistle şov yaptı.

#1
Foto - Lamine Yamal fırtınası Hırvatistan'ı yerle bir etti

Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi İspanya 4-1 gibi farklı skorla kazandı.

#2
Foto - Lamine Yamal fırtınası Hırvatistan'ı yerle bir etti

İspanya'ya galibiyeti getiren golleri 2 ve 63. dakikada Lamine Yamal, 31. dakikada Yamal'ın asistinde Marc Pubill ve 89. dakikada Nico Williams kaydetti. Hırvatistan'ın tek golü 28. dakikada Drena Beljo'dan geldi.

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Foto - Lamine Yamal fırtınası Hırvatistan'ı yerle bir etti

Bu sonuçla birlikte İspanya, gruptaki puanını 6'ya yükseltmeyi başardı. Hırvatistan ise 3 puanda kaldı. Grubun bir sonraki maç haftasında İspanya, Çekya'yı sahasında ağırlayacak. Hırvatistan, İngiltere'yi evinde konuk edecek.

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