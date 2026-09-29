Lamine Yamal fırtınası Hırvatistan'ı yerle bir etti
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta İspanya'nın Hırvatistan mağlup ettiği mücadelede Lamine Yamal 2 gol, 1 asistle şov yaptı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta İspanya'nın Hırvatistan mağlup ettiği mücadelede Lamine Yamal 2 gol, 1 asistle şov yaptı.
Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi İspanya 4-1 gibi farklı skorla kazandı.
İspanya'ya galibiyeti getiren golleri 2 ve 63. dakikada Lamine Yamal, 31. dakikada Yamal'ın asistinde Marc Pubill ve 89. dakikada Nico Williams kaydetti. Hırvatistan'ın tek golü 28. dakikada Drena Beljo'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte İspanya, gruptaki puanını 6'ya yükseltmeyi başardı. Hırvatistan ise 3 puanda kaldı. Grubun bir sonraki maç haftasında İspanya, Çekya'yı sahasında ağırlayacak. Hırvatistan, İngiltere'yi evinde konuk edecek.
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