Yazar ve yayıncı İsmail Kazdal vefat etti

İSTANBUL (AA) - Dini kategorilerde eserler kaleme alan yazar İsmail Kazdal (85) çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetti.

Gürcistan'da 1935'te dünyaya gelen Kazdal, 1951'de Sanat Enstitüsünden mezun oldu.

Büyük Doğu (1963-1965) ve Hilal dergilerinde (1964-1969) "Zafer Karib" müstear adıyla yazılar kaleme alan Kazdal, aynı zamanda Hilal dergisinde idari müdür olarak görev aldı.

Görev aldığı dönemde dergi, Kazdal'ın katkılarıyla İslam coğrafyası ve dış dünya ile irtibat konusunda adımlar attı. Dergide ayrıca ilk kez Hasan el-Benna, Mevdudi ve Seyid Kutub'tan yazılar çevrilerek yayınlandı.

Sonraki yıllarda kendi yayınevini kurarak, bir dönem İhya yayınlarının yöneticiliğini üstlenen İsmail Kazdal, makale ve yazı dizilerini ayrıca Yeni İstanbul, Yeni İstiklal, Bugün, Zaman, Yeni Devir ve Milli Gazete dergi ve gazetelerinde okurlarla buluşturdu.

"İslam Büyüklerine Göre İçtimai Yapı" (1970), "Bir İhtar" (1970), "Çağdaş Truva Atı Demokrasi" (1980), "Hak-Batıl Savaşının Tarihi Serüveni" (1986), "Para İmparatorluğu" (1989), "Adım Adım Sülük Operasyonu" (1991), "Laiklik Devrini Kapamıştır" (1992), "Siyasi İktidar ve Özal Devri" (1993), Kur'an'la Birlikte Düşünmek" (1996) ve "Serencam" (2004) adlı kitapları kaleme alan Kazdal, son olarak Erguvan Yayınevi'nden "15 Temmuz" adlı eserini çıkardı.

