0553 313 94 23

Yazar ve oyuncu Yenişehirlioğlu, Fildişi Sahili'nde bayram programına katıldı

Hayırseverlerin bağışladığı 6 bin 300 hisse kurban TDV aracılığıyla Fildişi Sahili halkına ulaştırılacak- TDV gönüllüsü olan Payitaht Abdülhamid dizisi oyuncusu, yazar ve avukat Bahadır Yenişehirlioğlu:- "Bu sayede gönül köprüleri kuracağız. Karşılıksız vermenin ne olduğunu yaşayacağız"

10 Ağustos 2019 Cumartesi 19:03
Yazar ve oyuncu Yenişehirlioğlu, Fildişi Sahili'nde bayram programına katıldı

ABİDJAN (AA) - TRT 1 ekranlarında yayınlanan Payitaht Abdülhamid dizisinde "Tahsin Paşa" karakterini canlandıran sinema, dizi film oyuncusu ve yazar, avukat Bahadır Yenişehirlioğlu, Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş 2019 Vekaletle Kurban Kesim Programı"nın gönüllüsü olarak Fildişi Sahili'nin Abidjan şehrindeki organizasyona katıldı.

Yenişehirlioğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, böyle bir organizasyona katıldığı için mutlu olduğunu ifade ederek, "İmparatorluk geçmişi olan Türkiye Cumhuriyeti dün olduğu gibi bugün de karşılıksız yardım elini dünyanın dört bir köşesine uzatıyor." dedi.

Bu büyük organizasyonunun Fildişi Sahili ayağında bir sanatçı ve yazar olarak bulunmanın kendisi için son derece anlamlı olduğunu kaydeden Yenişehirlioğlu, "Kardeşlerimizin gönlüne dokunuyor olmak merhametsizleşen dünyamıza küçük bir soluk getiriyorsa ne mutlu bize." diye konuştu.

Yenişehirlioğlu, Fildişi Sahili halkının Türkiye ile birlikte aynı gün bayramı kutlayacağını belirterek, Kurban Bayramı vesilesiyle Abidjan'nın çeşitli bölgelerinde kardeşleriyle bir araya geleceğini söyledi.

TDV aracılığıyla Türkiye ve dünya genelinden hayırseverlerden Fildişi Sahili için toplanan 6 bin 300 hisse kurbanın dini vecibelere uygun şekilde kesileceğini aktaran Yenişehirlioğlu, "Bu sayede gönül köprüleri kuracağız. Karşılıksız vermenin ne olduğunu yaşayacağız." ifadelerini kullandı

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 19:03
  1. Bahadır Yenişehirlioğlu
  2. Kurban Bayramı
  3. Türkiye Diyanet Vakfı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rusya'daki askeri birlikte meydana gelen patlama
    1. Rusya'daki askeri birlikte meydana..
    2. İnegöl’ün Aslan’ı satıldı
    3. Kaçırılan Türk denizciler bayram..
    4. Libya’da bomba yüklü araçla saldırı: 2..
    5. Bayramlıklarda ucuzluk rekabeti
    6. Bahri kuşu tedavisinin ardından doğaya..
    7. Gurbetçi hacı adayları da tek yürekti
    8. Çin'den İngiltere'ye "Hong Kong'a..
    9. 'Arafat'a böyle hazırlandılar'
    10. Arafat’a yağmur bereketi
    11. Sakarya'da jandarmadan helikopterli..
    12. Libya'da bomba yüklü araçla saldırı: 2..
    13. Vali Bilmez’den hudut kartallarına..
    14. Yazar ve oyuncu Yenişehirlioğlu,..
    15. 'En kutsal yolculuğun zirve günü'
    16. Kurban Bayramı arifesinde İdlib'e..
    17. Çorum’da sahibinden kaçan kurbanlık..
    18. Başkan Bozkurt kurban pazarını ziyaret..
    19. Sivas'ta otomobil devrildi: 4 yaralı
    20. Bıçakçı ustası Çeşmeci’nin Kurban..
    21. 'Derin dondurucuları değil gönülleri..
    22. Rusya'da binlerce kişi protesto için..
    23. 'Kurban, tatil ile yan yana konulmaz'
    24. Hindistan'da aşırı yağışlar etkisini..
    25. Eskişehir’de Arefe Günü alışveriş..
    26. 'Öksüz ve yetimleri sevindirelim'
    27. Norveç’te bir camide saldırı: 1 yaralı
    28. Kurbanlıktan sonra en çok Türk kahvesi..
    29. BAE'den Yemen'de ateşkes çağrısı
    30. 'Garibanlara el uzatma zamanı'
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar

    Günün Karikatürü

    10 Ağustos 2019
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti