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Gündem Yazar Üstün İnanç vefat etti
Gündem

Yazar Üstün İnanç vefat etti

Yeniakit Publisher
2024-02-12 12:28:00 -
Yazar Üstün İnanç vefat etti

Gazeteci, yazar ve senarist Üstün İnanç, sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Gazeteci, yazar ve senarist Üstün İnanç'ın oğlu Ertuğrul İnanç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının İstanbul'daki özel bir hastanede vefat ettiğini belirterek, "Nur içinde yatsın. Güzel bir hayat yaşadı. Nispeten sıkıntısız bir ölümle aramızdan ayrıldı." dedi.

87 yaşındaki usta edebiyatçı, yarın ikindi vakti Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından, Eyüp Sultan'daki aile mezarlığına defnedilecek.

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