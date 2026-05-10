Gündem
Katalog evliliklerine hız verildi!.. Hain FETÖ'nün para uçurma taktiği ifşa oldu

Katalog evliliklerine hız verildi!.. Hain FETÖ'nün para uçurma taktiği ifşa oldu

ABD kucağındaki FETÖ'nün "izdivaç" adıyla sürdürülen katalog evliliklerine hız verdiği, "zekat" "himmet" ve "kurban" adıyla öğrenci evlerini fonladığı, bunu da kriptolu para ve "Havala" yöntemiyle gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ‘hayalet’ olarak adlandırılan 4 talebe evi ile örgütün güncel yapılanması içerisindeki "Bayan Yapılanması" ve "İzdivaç Yapılanması" gün yüzüne çıkarıldı, yurt dışından örgüte aktarılan para trafiği deşifre edildi.

İstanbul Terörle Mücadele ekipleri, FETÖ/PDY’ye yönelik İstanbul’da yürütülen soruşturmada 5 Mayıs günü 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 25 örgüt üyesini yakalamıştı.

FETÖ’nün üniversite öğrencileri arasında yeniden örgütlenmeye hız verdiği tespit edilen soruşturmada, örgüt üyelerinin çocukları arasından seçilen üniversiteliler, öğrenci evlerine yerleştiriliyor.

 

İstanbul Emniyetinin takibiyle örgütün öğrenci hücre evleri, güncel yapılanması içerisindeki "Bayan" ve "İzdivaç" yapılanması gün yüzüne çıkarılırken, yurt dışından örgüte aktarılan para trafiği deşifre edildi.

Yakalanan 25 şüphelinin 19’u çıkarıldıkları mahkeme tarafından, 5’i ‘adli kontrol’ şartıyla serbest bırakıldı. Bir zanlının tutuklandığı öğrenilirken, çökertilen güncel yapılanmanın ve öğrenci evi görünümünde yeniden yapılanan üniversiteli FETÖ'cülerin para trafiğinin ulaşıldı.

 

FETÖ’nün, yeniden yapılanması kapsamında öğrenci evleri üzerinden örgüte eleman temin etme arayışında olduğu, ev abi/ablaları aracılığıyla örgütsel bağlılığın sürdürüldüğü, yetiştirilen örgüt mensuplarının devlet kademelerine yerleştirerek güç kazanma arayışında olduğu anlaşıldı. Ayrıca örgütün dağılmasını önlemek adına örgüt içi aidiyet duygusunu artırmak ve gizliliğin sağlanması amacıyla "izdivaç" diye tabir edilen katalog evlilikleri yaptıkları belirlendi.

Çok sayıda dijital materyal ve yasaklı yayın ile deste halindeki takı ve paraların izini süren İstanbul Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri, çarpıcı rakamlara ulaştı. Üzerinde "himmet", "zekat" ve "kurban" yazılı avro ve dolar ile TL’den oluşan toplam 1 milyon 140 bin lira paranın örgüt üyelerine yurtdışı kaynaklı aktarıldığı, paranın ülkeye "havala" yöntemi ve kripto para formülü ile sokulduğu anlaşıldı.

 

El konulan dijital materyaller üzerinde yapılan incelemelerde ise örgüt içi gizliliği sağlamak ve örgüte olan aidiyet duygusunu attırmak amacıyla katalog (İzdivaç) evlilik kapsamında yazışmalara ulaşıldı.

Dünya genelinde yaygın olarak kullanılan platformlar arası sesli ve anlık mesajlaşma uygulaması olan "viber" üzerinden haberleşen örgüt üyelerinin, deşifre olmamak için şifreli konuştukları anlaşıldı.

Gerçek ortaya çıktı! FETÖ'cü Metin Özçelik'in ihracında son nokta
Yorumlar

Hain örgüt

Devlet bu CIAFETO örgütü keferelerine çok merhametli davranıyor. MERHAMETTEN MARAZ DOĞAR diyen atalarımız merhameti VATAN, MANEVİYAT HAİNİ'ne göstermemiştir. Devletimizin merhametinden dolayı bu hainlerin kökü kesilmiyor. Bu hainlerle mücadelede strateji değişmelidir. Melun hainin ne olduğu ortaya döküldüğü halde örgüt hale üye devşirmeye devam ediyorsa bir yerlerde bir eksiklik var demektir. Bu hain örgüt galiba tam anlatılamadı.Gereği neyse yapılmalı ve geleceğin vatanın öz evlatlarını hainlerin eline düşmekten kurtarmalıyız.

Vatandaş

Noktası noktasına katılıyorum.Kardeşim
