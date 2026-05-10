  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İGA Her sene 1,1 Milyar Avro ödüyor CHP ve besleme trollerine tokat gibi yalanlama Galatasaraylılar Demirtaş posteri açtı Küstah Rum’dan skandal çağrı 'Türk bayrağını silin' Türk ve KKTC bayraklarına saldırı kardeşliği Balıkesir'de ihale krizi: Ahmet Akın hakkında soruşturma izni İHH’dan yetimlere büyük destek Şampiyonluk kutlamasının suyu çıktı! Alkollü Galatasaraylılar yaşlı adamı tekme tokat dövdü Tevfik Diker’den CHP’ye sert tepki Fenerbahçe'den dünya rekoru! Üst üste beşinci kez lig ikincisi olarak bir rekora imza attı Ecevit’in Kartal’ından VIP Mercedes’e! "Halkçı" maskesi düştü: Murat Alan'dan CHP'deki lüks ve rant trafiğine sert tepki Özel'den parayı poşet içinde evin bahçe duvarının üzerine koyma talimatı! Rüşvetin üssü CHP Genel Merkezi
Gündem Orta Doğu'da kritik zirve! Hürmüz Boğazı için flaş uyarı geldi!
Gündem

Orta Doğu'da kritik zirve! Hürmüz Boğazı için flaş uyarı geldi!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Orta Doğu'da kritik zirve! Hürmüz Boğazı için flaş uyarı geldi!

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi arasında gerçekleşen stratejik telefon görüşmesinde bölgedeki tansiyon masaya yatırıldı. Barışın tesisi ve güvenliğin artırılmasına yönelik çabaların ele alındığı görüşmede, uluslararası hukuka bağlılık vurgusu yapıldı.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi ile "bölgede barışın sağlanmasına yönelik çabaları" görüştü.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Al Sani, İranlı mevkidaşı Erakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, bölgede barışın sağlanması ve güvenlik ile istikrarın güçlendirilmesine yönelik çabalar ele alındı.

Taraflar ayrıca uluslararası hukuk ile Birleşmiş Milletler Şartı'na bağlı kalınmasının önemine vurgu yaptı.

Al Sani, Katar'ın, krizin barışçıl yollarla çözümüne yönelik arabuluculuk girişimlerini desteklediğini ve tüm tarafların bu çabalara olumlu yaklaşması gerektiğini ifade etti.

 

ABD-İran müzakerelerinde ilerleme sağlanabilmesi için uygun ortamın korunmasının önemine işaret eden Al Sani, yeniden gerilim yaşanmasının önlenmesi gerektiğini kaydetti.

Al Sani ayrıca, deniz seyrüsefer özgürlüğünün taviz verilemez temel bir ilke olduğunu belirterek, Hürmüz Boğazı'nın kapatılması ya da baskı aracı olarak kullanılmasının krizi derinleştireceğini ifade etti.

Bunun bölge ülkelerinin hayati çıkarlarını tehdit edeceğini vurgulayan Al Sani, küresel enerji ve gıda tedariki ile uluslararası piyasalarda olumsuz sonuçlar doğurabileceğine dikkati çekti.

Hakan Fidan'dan Katar hamlesi
Hakan Fidan'dan Katar hamlesi

Dünya

Hakan Fidan'dan Katar hamlesi

Katar ve Rusya dışişleri bakanları arasında kritik görüşme
Katar ve Rusya dışişleri bakanları arasında kritik görüşme

Dünya

Katar ve Rusya dışişleri bakanları arasında kritik görüşme

Bu iddia ses getirir: Katar parasıyla Erdoğan karşıtı propaganda!
Bu iddia ses getirir: Katar parasıyla Erdoğan karşıtı propaganda!

Gündem

Bu iddia ses getirir: Katar parasıyla Erdoğan karşıtı propaganda!

Katar açıklarında ticari gemiye saldırı
Katar açıklarında ticari gemiye saldırı

Dünya

Katar açıklarında ticari gemiye saldırı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23