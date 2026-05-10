Şampiyonluk sonrası Galatasaray'ın ilk transfer bombası geliyor!
Trendyol Süper Lig'de üst üste 4. kez şampiyon olan Galatasaray, ilk transferini yapmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, Konstantinos Karetsas için devrede. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'de üst üste 4. kez şampiyon olan Galatasaray, ilk transferini yapmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, Konstantinos Karetsas için devrede. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak istiyor.
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı takım, rotasını Belçika'ya çevirdi.
Fanatik'in haberine göre; Bernardo Silva için uzun süredir girişimlerde bulunan Cimbom, 10 numara pozisyonu için listesine yeni bir isim ekledi: Konstantinos Karetsas.
18 yaşındaki futbolcu, birçok Avrupa devinin takibinde yer alıyor. Son olarak Almanya Bundesliga devi Borussia Dortmund, oyuncunun menajeriyle temas kurdu ancak Genk'in belirlediğini 35 milyon euroluk bonservis bedeli Alman kulübüne fazla geldi.
Sarı-kırmızılı yönetim, yüksek potanisyeli bulunan Karetsas için bu yatırımı yapmaya hazır. Okan Buruk'un vereceği rapora göre, Dursun Özbek transfer için resmi girişimleri başlatabilir.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23