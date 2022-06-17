Yazar Soykan’a 5816’dan 1.5 yıl hapis
AİHM’nin, “Atatürk’e yönelik eleştirilerin düşünce özgürlüğü kapsamında olduğu ve suç teşkil etmediği” yönündeki kararına rağmen 5816 sayılı yasa mağdur üretmeye devam ediyor.
HABER MERKEZİ
28 Şubat mazlumlarından olan ve bu sebeble hapis yatan Akademya Dergisi’nin editörü Hayreddin Soykan, dün Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, sosyal medya paylaşımı sebebiyle adeta “hakikatleri gizleme kanunu” şeklinde uygulanan 5816 sayılı “Atatürk’ü Koruma Kanunu”na muhalefetten hapis cezasına çarptırıldı. Soykan’a, 15 Temmuz’da darbecilere karşı duran, Afrin operasyonunda gösterdiği başarılardan dolayı ödüle layık görülen ve sırf Anıtkabir’in masraflarını yazdığı için görevinden uzaklaştırılan Polis Özel Harekât memuru Yunus Efe’ye yönelik destek paylaşımındaki “yazım hatası” sebebiyle 1.5 yıl ceza verildi. 2017-2018 yıllarında 18 ay hapis yatan Soykan’ın cezası kesinleşirse, yeniden cezaevine girecek.