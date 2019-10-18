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Yazar Nuri Pakdil hakk'a yürüdü!

Yazar Nuri Pakdil Ankara’da tedavi gördüğü hastanede yaşama veda etti.

18 Ekim 2019 Cuma 14:22
Yazar Nuri Pakdil hakk'a yürüdü!

Yazar Nuri Pakdil Ankara’da tedavi gördüğü hastanede yaşama veda etti.

Türk edebiyat tarihinin önemli isimlerinden usta yazar Nuri Pakdil Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Usta Nuri Pakdil, üst solunum yolları enfeksiyonu nedeni ile önceki gün Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

85 yaşındaki ünlü edebiyatçının tedavi gördüğü hastanede kalbinin durmuştu. Yapılan müdahale ile yeniden hayata dönen Pakdil yoğun bakım ünitesine nakledilmişti.

Usta yazardan bugün acı haber geldi. Nuri Pakdil tedavi gördüğü hastaneye hayatını kaybetti.

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Haber Tarihi: 18 Ekim 2019 Cuma 14:22
  1. Nuri Pakdil
  2. Ankara
  3. Ankara Şehir Hastanesi
  4. vefat

YORUM YAZ

  • milletmillet5 dk önce
    Kudüs şairi nuru hocamıza Allahtan rahmet diliyorum Mekanı cennet olsun
  • MAHMUD OSMANMAHMUD OSMAN14 dk önce
    ALLAH RAHMET EYLESİN KABRİ NUR OLSUN.3 İHLAS 1 FATİHA
  • OkurOkur21 dk önce
    Allah; Mekanını cennet kilsin.Iyi bilirdik, hakkını bize helal etsin
  • mikailmikail36 dk önce
    Allah rahmet eylesin. mekanı cennet olsun.
  • hercaihercai37 dk önce
    Allah rahmet etsin, mekani cennet olsun.Vatanperver bir adamdi.
  • kalelikaleli57 dk önce
    Allah rahmet eylesin.mekanı cennet olsun inşallah.
  • ABDABD1 sa önce
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
  • mertmert1 sa önce
    güzel adamlar bir bir gidiyor.Allah rahmet eylesin.bize bu güzel adamların yerlerine acilenedebiyatçı, şair, düşünür lazım.bu tanktan toptan da acil bir durum.Mevzi kaybediyoruz yıldızlarımız azalıyor.
  • ahmedbingolahmedbingol1 sa önce
    inna lillahi inna raciun. Rabbim rahmetiyle muamele buyursun

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