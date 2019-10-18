Yazar Nuri Pakdil hakk'a yürüdü! Yazar Nuri Pakdil Ankara’da tedavi gördüğü hastanede yaşama veda etti.

Yazar Nuri Pakdil Ankara’da tedavi gördüğü hastanede yaşama veda etti. Türk edebiyat tarihinin önemli isimlerinden usta yazar Nuri Pakdil Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Usta Nuri Pakdil, üst solunum yolları enfeksiyonu nedeni ile önceki gün Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı. 85 yaşındaki ünlü edebiyatçının tedavi gördüğü hastanede kalbinin durmuştu. Yapılan müdahale ile yeniden hayata dönen Pakdil yoğun bakım ünitesine nakledilmişti. Usta yazardan bugün acı haber geldi. Nuri Pakdil tedavi gördüğü hastaneye hayatını kaybetti.

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