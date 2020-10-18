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Aktüel Yazar Nuri Pakdil dualarla anılıyor
Aktüel

Yazar Nuri Pakdil dualarla anılıyor

Edebiyat dünyasına adını altın harflerle yazdıran mütefekkir, şair, deneme ve oyun yazarı Nuri Pakdil, vefatının birinci yılında dualarla anılıyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-18 12:15:00 -
Yazar Nuri Pakdil dualarla anılıyor

Pakdil, devrimciliğinin temelini, İslam’a olan sarsılmaz bağlılığının oluşturduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullanmıştı: “İslam dini kıyamete kadar sürecek sürekli devrim anlayışını öngörür. Yeryüzünde zulüm, haksızlık, adaletsizlik var olduğu sürece, bu zulmün, bu haksızlığın, bu adaletsizliğin kaynağı olan egemen güçlerin yok edilmesi için, Müslümanların devrimci mücadelesi de sürecektir. Kirli mülkiyete karşı, kara siyasaya karşı devrimci savaş kesintisiz sürecektir.” 18 Ekim 2019’da 85 yaşındayken hayatını kaybeden usta edebiyatçının cenazesi, Taceddin Dergahı’nda defnedildi.

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