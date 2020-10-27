Yazar Muhammed Serkan Gül, “İyilik Yaparken, İstirmar Olmayın”

Başkanlığını yaptığı Sümbül Efendi İlim ve Hizmet Vakfı aracılığıyla insanların yardımına koşan Muhammed Serkan Gül bu durumdan büyük gurur duyduğunu ifade ederek, sosyal medyanın son dönemlerde en etkili bir yol olduğunun altını çizdi.

Bir çok alanda faaliyet gösteren, özellikle iş elbiselerinden başlayıp, inşaatçılıkta büyük bir ivme toplayan, bunu yazarlık ve başkanlığını yaptığı vakıfla sürdüren Muhammed Serkan Gül çok kısa sürede büyük kitlelere ulaşmanın mutluluğunu şu şekilde dile getirdi: “İlk zamanlarda vakıf olarak bir çok kişiye nasıl ulaşabiliriz? Nasıl ilerlemeliyiz ki yardıma muhtaç olan insanlara elimiz değsin ve onları mutluluğunun bir parçası olalım derken, kendimizi tam da hayallerimizin içinde bulduk."



Bir çok hâyırsever ve ünlünün kendisinin aracılığıyla, yurt dışında su kuyusu açtırdığı GÜL, bu yardım konusunda gördüğü köprü görevini ise şöyle açıkladı:

"Bir çoğu ile geçmişe dayanan dostluk ve arkadaşlığımız var. Güvenlerinin en büyük sebebi bu geçmişten bugüne beni tanımaları. Bu bağımız olmayanlarla ise Vakfımızdaki arkadaşlar bu süreçte tanışıyor ve akıllarındaki tüm soruları cevaplıyorlar. Çünkü bildiğiniz üzere vakıf adı altına bambaşka işler yapıldığına şahit oluyoruz. Kimileri siyasi görüşlerine hizmet aracı olarak kullanırken, kimileri ise kendi ideolojilerini tasvip edenler için aracı olarak kullanıyor. Bizler yeni nesil olarak, bu tarz durumları hiç ama hiç tasvip etmiyoruz. Elimizde bir güç var ise bunu yardıma ihtiyacı olan ve sadece 'İNSAN' olması yeterli kişilere aktarmanın gayesini hedefliyoruz."



Sadece Türkiye ile sınırlı olmayan yardımlar hakkında da, Gül şunları söyledi:



"Türkiye’miz başta olmak üzere özellikle yurt dışında televizyon ve sosyal medyadan takip ettiğimiz, bir su için bile büyük hâyır duaları eden insanlarla tanıştık. Yanlarına gittik ve dertlerini, isteklerini dinledik. Gördük ki bazen bizim için küçük gibi gözüken şeyler, onlar için çok büyük bir umut. Bunu gördüğümüzde daha iyi anladık ve bu durumda hemen ne yapabilirizi düşündük. Aslında bizim insanımızın genlerinde var hâyırseverlik ve ihtiyaç sahibine yardım etme duygusu. Ancak son zamanlarda bu duygularımızı o kadar çok istismar ettiler ki, biz de bunun önüne nasıl geçebiliriz diye düşündük ve yapılan tüm hâyırları resimleyerek ve video’layarak şeffaflaştırdık. Dileyen yaptığı yardımı baştan sona kadar izleyebilecek ve sorgulayabilecek hale getirdik. Sosyal medya konusuna gelince ise, bilindiği üzere yardım kampanyalarında en kolay ulaşım yollarından biri sosyal medya. Gerek yurt dışı olsun gerek ise Türkiye’de birçok kitleye en rahat ulaşım şu an sosyal medyadan geçmekte. Bu şeffaflığı gören bir çok kişi yanımızda oldular, sonrasında ise gözlerimiz dola dola hep beraber yapılan yardım kampanyaları izledik. Sonuçlarını aldıkça ve ihtiyaç sahiplerinin gözlerinin güldüğünü ve ağızlardan 'Allah razı olsun' sözünü duydukça ise doğru bir yolda ilerlediğimizin bir kez daha farkına vardık.



Gül sözlerini şöyle tamamladı:



"Ben de burdan ihtiyaç sahiplerine duyarsız kalmayan, tüm hâyır severler kardeşlerime 'Allahım sizlerden razı olsun' diyerek selamlarımı iletiyorum..."