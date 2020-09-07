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Gündem Yazar Mevlüt Özcan Hakk'a yürüdü
Gündem

Yazar Mevlüt Özcan Hakk'a yürüdü

Milli Görüş'ün önemli isimlerinden biri olan Yazar ve İlahiyatçı Mevlüt Özcan hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-09-07 01:57:00 -
Yazar Mevlüt Özcan Hakk'a yürüdü

Yazar ve İlahiyatçı Mevlüt Özcan'ın cenazesi 7 Eylül 2020 Pazartesi günü saat 15:00'da Fatih Camii'nden kaldırılarak Eyüp Sultan Mezarlığı'na defnedilecek.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yazar Mevlüt Özcan Hoca'nın vefatı hakkında taziye mesajı yayımladı.

Sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımlayan Karamollaoğlu, İlahiyatçı-Yazar Mevlüt Özcan Hocamızın vefatını büyük bir teessürle öğrendim diyen Karamollaoğlu, Merhuma Allah'tan rahmet, diledi.

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