Yazar Mehmet Serez Caddesi yeni haliyle göz kamaştırıyor

Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Süleymanpaşa kent merkezi girişinde bulunan Cumhuriyet Meydanı’nın ardından baştan aşağı yenilenen Yazar Mehmet Serez Caddesi, çalışmalar tamamlanarak yeniden kullanıma açıldı. Kötü görünüme sahip kilit taş zemini tamamen kaldırılarak sıcak asfaltla kaplanan cadde, estetik kaldırım düzenlemesi ile birlikte göz kamaştıran bir görünüme kavuştu.

Kentin geçiş güzergâhı üzerinde bulunan Yazar Mehmet Serez Caddesi, transit geçiş yapan ziyaretçilerin uğrak noktalarından biri olmasına rağmen uzun yıllar ihmal edilmiş olmanın getirdiği yıpranma ile Süleymanpaşa’ya yakışmayan bir görüntü sergiliyordu. Süleymanpaşa Belediyesi tarafından başlatılan şehir merkezi düzenleme çalışmaları kapsamında geçtiğimiz günlerde baştan sona yenilenen Cumhuriyet Meydanı ile bağlantılı olan Yazar Mehmet Serez Caddesi, yenileme çalışmalarından nasibini alarak yepyeni bir görünüme kavuşturuldu.

Gece gündüz süren çalışmayla kısa sürede tamamlandı

Tekirdağ araştırmaları ile kent tarihine ve kültürüne büyük katkılar yapan ve geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılan Araştırmacı Yazar Mehmet Serez’in adını taşıyan ve Süleymanpaşa Belediyesi hizmet binasının da bulunduğu cadde, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gece gündüz demeden sürdürülen çalışmalarla kısa sürede tamamlandı. Caddenin son hali yeni ve modern görünüşüyle vatandaşların beğenisini topladı.

“Cadde Mehmet Serez’in adına yakışmıyordu”

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından önümüzdeki günlerde merdiven parkın bitiminde hayata geçirilecek olan Saat Kulesi Meydanı ile birleşecek olan caddedeki çalışmaları günbegün takip eden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Şehrimizin, Cumhuriyet Meydanı’na bağlanan önemli caddelerinden biri olan, Yazar Mehmet Serez Caddesi’ni 5 gün süren yenileme çalışmalarının ardından, yeniden hizmete açtık. Mehmet Serez gibi bir değerimizin adını verdiğimiz caddenin görüntüsü bu isme yakışmıyordu ve cadde eski hali ile ihtiyaca da cevap veremiyordu. Çok fazla çukur ve yama vardı. Kısa sürede caddemizin yeniden kullanıma hazır hale getirilmesinde emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Söz verdiğimiz gibi yükselen bir Süleymanpaşa için çalışmaya devam ediyoruz. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun,” açıklamasında bulundu.