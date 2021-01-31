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Medya Yazar Hilal Kaplan maskelerini düşürdü!
Medya

Yazar Hilal Kaplan maskelerini düşürdü!

Habertürk TV’de skandal yayınların ardı arkası kesilmiyor. Son zamanlarda Türkiye’nin sinir uçlarına dokunan neredeyse tüm tartışmaların yaşandığı televizyon kanalında büyük bir skandal daha yaşandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-31 09:34:00 -
Yazar Hilal Kaplan maskelerini düşürdü!

 Haber Merkezi 

Sözcü gazetesinin boşboğaz yazarı İsmail Saymaz’ın iftiralarına cevap vermek için 1.5 saat bekleyen Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, canlı yayında Habertürk’ün, Saymaz’ın ve sunucu Hülya Hökenek’in maskesini düşürdü. Habertürk’ün ve Saymaz’ın FETÖ ve PKK bağlantılarını bir bir ifşa eden Kaplan, Hökenek’in Beyrut’taki Öcalan röportajındaki rolünü de izleyicilere duyurdu. Gerçekler karşısında ne yapacağını şaşıran kanal, sloganı olan ‘Gücü Özgürlüğünde’ ifadesini unutarak, Kaplan’ı yayından aldı. Skandala tepki yağdı.

FETÖ ve PKK borozanı

Habertürk’ün ikircikli bir yayın anlayışı sergilediğini belirten Kaplan ise, konuşmasında şunları dile getirdi: “Habertürk ile ilgili de söyleyecek sözlerim var. 17-25 Aralık’ta inanılmaz bir dönüş yaşadı. Habertürk, FETÖ’cünün Zaman gazetesinden sonra TV’sinde, gazetesinde FETÖ’cü olduğu gerekçesi ile tırnak içinde gazeteci olan tutuklanan yayındır. Habertürk Yayın Koordinatörü Oğuz Usluer, Genel Yayın Koordinatörü Abdullah Kılıç, Haber Müdürü Cuma Ulus, Adil Öksüz’ü evinde saklayıp kaçmasına yardımcı olduğu gerekçesi ile tutuklanan Ankara Temsilcisi Erdal Şen. Bunların hepsi bilinen gerçekler.” Saymaz’ın FETÖ ile olan iltisakını da dile getiren Kaplan, şöyle devam etti: “İsmail Saymaz’ın FETÖ konusunda, PKK konusunda kapatılan PKK kanalında söylediği sözleri var. Hendek teröründe sadece devleti suçlayan ‘Kürtler ile Türklerin arasına devlet çukur açmıştır’ sözleri var. Bylock’u bile aklamaya çalışmıştır.”

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