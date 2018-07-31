Yazar adaylarına 'ilk eser' desteği başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan ve geçen yıl yayımlanan "Edebiyat Eserlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik" ile yazarların ilk eserlerine destek verilmesine ilişkin düzenleme yapılmıştı.

Yönetmelikle edebi eserler için başvuru dönemini ağustos ve şubat ayı olmak üzere yılda iki defaya çıkaran Bakanlık, bu kapsamda 1 Ağustos Çarşamba günü itibarıyla "ilk eser" desteği için başvuruları almaya başlayacak.

Yeni ve özgün edebiyat eserlerinin üretilmesi, yayımlanması, yeni yazarların desteklenmesi amacıyla hayata geçirilen uygulamada, destek başvuruları yazarlarca değil yayınevleri üzerinden gerçekleştirilecek. Başvurular, Ağustos ayı sonuna kadar yapılabilecek.

Başvurularda, eserin Türkçe olmasının yanı sıra edebiyata yeni boyutlar kazandırması, özgünlük taşıması, yurt içinde veya yurt dışında daha önce hiçbir şekilde basılmamış, yayımlanmamış olması ile başvuru öncesinde veya proje uygulama süresince herhangi bir fondan destek almamış olması şartı aranacak.

Eser başvuruları, Edebi Eserleri Destekleme ve Değerlendirme Kurulunca karara bağlanacak. Kurul kararları karar tarihini izleyen 15 gün içerisinde Bakanlığın resmi internet sitesinde ilan edilecek.

DESTEĞİN YÜZDE 35'İ YAZARA ÖDENECEK

Destek sağlanan yayımcılar desteği amacına uygun kullanmak, destek için başvurduğu eserin konu ve içeriğinde herhangi bir değişiklik yapmamak, eseri hiçbir şartla kısmen veya tamamen başkalarına devretmemek gibi sorumlulukları taşıyacak.

Yayımcılar, başvuru yapılacak dönem içinde en fazla üç eser için müracaat edebilecekken, sağlanan desteğin yüzde 35'ini yazara ödeyecek. Yazarın sözleşme hükümlerine göre elde edeceği diğer gelirler bu tutarın dışında tutulacak.

İKİ AY İÇERİSİNDE EN AZ İKİ BİN ADET BASILACAK

Yayın desteği sağlanan yayımcı ayrıca desteğe ilişkin kurul kararlarının ilanından itibaren 2 ay içinde; en az bin adet basmak, kitapların üzerinde bulundurulması zorunlu bandrollere ilişkin beyannamenin bir nüshasını teslim etmek ve yayımlanmış eserin bandrollü 150 nüshasını destek sözleşmesinde belirtilen tarihte Bakanlığa teslim etmekle yükümlü olacak.

Yönetmelik veya destek sözleşmesinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmeyen yayımcıların sözleşmeleri ayrı bir ihtara veya işleme gerek kalmaksızın sona erdirilecek ve yapılan ödemelerin yasal faizleriyle birlikte iadesi istenecek.

Kurulca desteklenmesine karar verilmesine rağmen yükümlülüklerini yerine getirmeyen yayımcıya yeni destek de verilmeyecek.