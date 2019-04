Yaza girerken yapmamız gereken beslenme koşulları

Diyetisyen Ece Özlük, yazın gündüzün uzun olmazı, günümüzün ve öğün saatlerimizin değişmesine sebebiyet vereceğini söyleyerek, "Öğün aralarımızın 2 buçuk 3 saat aralarında olması gerekir ve uzun süre aç kalınmamalı ve birden yemeğe saldırılmamalıdır" dedi.

Özlük, ilkbaharın gelmesinin ardından bayanlarda yaz ayı için tatlı bir telaş başladığı ve kendilerine gelerek yaz diyeti programlarına girdiklerini söyledi. Her sene yaza girerken bayanlarda bir kilo verme telaşı olduğunu anlatan Diyetisyen Ece Özlük, "Güneşli ve açık havalarda genellikle daha erken kalkar, geç uyur günü geç bitirmek isteriz. Yazın kışa oranla iştahımız daha kapalıdır. Bu dönem için birkaç tane beslenme tavsiyeleri vereceğim. Amblemimiz olan 4 yapraklı yonca diyetini yapmak yani temel ihtiyaçlarımız olan sebze, meyve, süt ürünleri kompleksli karbonhidratlar, et ve et ürünlerini dengeli bir şekilde diyete taşıyarak besin çeşitlerini sağlamak gerekir. 3+3=6 prensibi öğün sayılarımızı arttırmak sindirim sistemimizin zorlanmaması için önemlidir. Öğün aralarımızın 2 buçuk 3 saat aralarında olması gerekir ve uzun süre aç kalınmamalı ve birden yemeğe saldırılmamalıdır. Su içmek için susamayı beklememeliyiz. Sıcak havaların etkisiyle terleme miktarında artış olur ve terle atılan sıvının vücuda geri alınması gerekir ki vücutta sıvı dengesi korunabilsin. Bunun için de günde 10-12 bardak arasında su tüketmeliyiz. Serinlemek için içeceğimiz içecekler çok önemlidir. Asit ve besin değeri düşük ve kalorisi yüksek içecekler yerine su, ayran, süt, taze sıkılmış meyve suları veya sade soda tüketebiliriz bu dönemde" dedi.

"Günlerin uzamasıyla gece atıştırmalar fazlalaşır"

Diyetisyen Ece Özlük,günlerin uzamasıyla gece atıştırmalar fazlalaştığını anlatarak, "Bu saatlerde tüketilen özellikle abur cubur gece metabolizmamız yavaşken bize fazla kilo olarak dönebilir. Geç saatlerde yiyebileceğimiz en iyi alternatif porsiyon kontrolünde taze meyve tüketimi olacaktır.Yürüyüş ve sporlar daha enerjik ve olumlu hissetmemiz yaz döneminde metabolizmamızın hızlanması, kilo kaybı, ödemin atılması gibi faydalar sağlayacağından haftada 3 kez spor veya yürüyüş yapılmalıdır. Ağır karbonhidrat ve yağlı yiyeceklerden kaçınmalıyız yine bu dönemde. Hamur işleri, şerbetli tatlılar fazla miktarda pilav, makarna, kızartmalar, kavurmalar bunların fazla tüketimi uyku ve yorgunluk halini arttırır. Sıcak havalarda bu tarz mideye yük olacak ağır yiyecekler tüketilmemeli veya az tüketilmelidir. Bunun yerine tam tahıllı yiyecekler, sütlü tatlılar, haşlama, fırın, ızgara tarzı yiyecekler tercih edilmelidir. Yani daha hafif beslenilmelidir. D vitamini için yazı çok iyi değerlendirmeliyiz. En iyi kaynağı güneştir D vitamininin ve D vitamini birçok kişide eksiktir. 11.00-16.00 saatleri dışında vücudumuzun yaz döneminde güneş ışınlarından yararlanmasını sağlamalıyız. Aslında sağlıklı, dengeli ve düzenli beslenme yaz, kış olması gereken bir şey. Burada bazı yazın değişiklik gösteren şeylere dikkat çekmek istedim. Ama sağlıklı, dengeli ve düzenli beslenmeyi her zaman yapmalıyız" dedi.