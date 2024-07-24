Yaz yağmurları etkili oldu! İşte Ankara'da barajların son durumu

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (ASKİ) verilerine göre başkentte bulanan 10 barajdan altısında su seviyesi yüzde 59'un üzerinde. 10 barajdaki toplam su oranının ortalaması ise yüzde 42,75.

Ankara'da yaşayan vatandaşlar son yıllarda alışık olunmadık şekilde yaz mevsimini yağmurlu bir havada geçiriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise Ankara için sık bir şekilde sağanak ve taşkın uyarılarında bulunuyor. Vatandaşların hayatı yaz mevsiminde devam eden sağanakların ardından olumsuz etkilenirken, barajlarda ise tam tersi durum ortaya çıktı.

2023 yılı Aralık ayında ortalama su oranı yüzde 37,03'tü

Kente su sağlayan 1 milyar 585 milyon 393 bin metreküp hacimli barajlardaki genel doluluk miktarı, 12 Aralık 2022'de 462 milyon 776 bin metreküp ile yüzde 29,19 seviyesinde iken 2023 yılının aynı gününde 587 milyon 71 bin metreküpe yükseldiği tespit edilmişti. Bu sayı ise barajlardaki doluluk oranının yüzde 37,03'e denk geldiğine ifade ediyor.

"Yurdumuz yeni bir yağışlı havanın etkisi altına giriyor"

Yaz mevsiminde buharlaşmanın daha da fazla etki yapmasına rağmen kış ayına göre daha fazla su doluluğunun olması ise son zamanlarda devam eden yağmurlara bağlanıyor. Hava tahmin uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, yaz yağmurlarının devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

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“Son değerlendirmelerde bugünden itibaren yurdumuz yeni bir yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Çarşamba günü Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları; Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır çevrelerinde; İç Anadolu'nun güney ve doğusu Konya, Aksaray, Niğde, Kayseri, Sivas çevrelerinde; Doğu Akdeniz'in genelinde ve Isparta çevrelerinde yağışların görülmesini bekliyoruz.”

"Hava sıcaklığında bir düşüş başlıyor"

Doğa Akdeniz'de Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay çevrelerinde yağışların kuvvetli olarak görülmesini beklediklerini söyleyen Yavuz, şöyle konuştu:

“Hava sıcaklığında bir düşüş başlıyor. Bu düşüşle birlikte yurdun büyük bir bölümünde mevsim normalleri civarında seyretmesini bekliyoruz. Perşembe, cuma ve cumartesi günü bu sistemin etkisi altında kalacağız. Kuzey İç ve güney kesimlerimizde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülmesini bekliyoruz. Bu yağışlar özellikle cuma günü de İstanbul'un Karadeniz kıyıları, Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetli olarak şekilde görülmesini beklemekteyiz.”

"Ankara'da hava sıcaklığı 36 dereceden 28 dereceye düşmesini bekliyoruz"

Hava sıcaklıklarının giderek azalacağını ifade eden Yavuz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Cumartesi günü en düşük seviyelere düşmesini bekliyoruz. Ankara'da bugün 36 derece olan hava sıcaklığının düşerek cumartesi günü 28 dereceye kadar, mevsim normallerinin 1-2 derece altına düşmesini bekliyoruz. Yağışlar da ara ara gözüküyor Ankara'da. Perşembe, cuma ve cumartesi günü olmak şeklinde. Bununla birlikte İstanbul'da da sıcaklıklar 30 dereceye düşüyor. İzmir'de sıcaklıklar 32-33 dereceye kadar düşmesini beklemekteyiz. Yağışlar da artık önümüzdeki üç dört gün boyunca yurdun büyük bir bölümünde etkili olacak. Biraz daha serin. Biraz daha yağışlı bir hava yurdu beklemekteyiz.”