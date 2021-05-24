Koronavirüs salgını nedeniyle bazı sınıflar ve eğitim kurumları haricinde 1 Haziran tarihine kadar uzaktan eğitim devam edecek. Yaz tatilinin başlayacağı ve okulların kapanacağı tarih belli oldu. İşte merak edilen haberin detayları…

Yaz tatili ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman kapanıyor?

1 Haziran tarihine kadar bazı kurumlar ve sınıflar haricinde öğrenciler uzaktan eğitime devam edecek. Uzaktan eğitim süreci devam ederken yaz aylarının yaklaşmasıyla beraber yaz tatilinin 2 Temmuz 2021 tarihinde başlayacağı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı.