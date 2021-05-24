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Eğitim Yaz tatili ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman kapanıyor?
Eğitim

Yaz tatili ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman kapanıyor?

Sıcak havaların başlamasıyla nedeniyle öğrenciler, okulların ne zaman kapanacağını araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından koronavirüs salgını sebebiyle eğitime uzaktan devam etme kararı alınmıştı. Ancak eğitime uzaktan devam edilse bile öğrenciler, yaz mevsiminde dinlenebilmek için okulların ne zaman kapanacağını merak ediyor. Peki, Yaz tatili ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman kapanıyor?

Yeniakit Publisher
2021-05-24 18:11:00 -
Yaz tatili ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman kapanıyor?

Koronavirüs salgını nedeniyle bazı sınıflar ve eğitim kurumları haricinde 1 Haziran tarihine kadar uzaktan eğitim devam edecek. Yaz tatilinin başlayacağı ve okulların kapanacağı tarih belli oldu. İşte merak edilen haberin detayları…

Yaz tatili ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman kapanıyor?

1 Haziran tarihine kadar bazı kurumlar ve sınıflar haricinde öğrenciler uzaktan eğitime devam edecek. Uzaktan eğitim süreci devam ederken yaz aylarının yaklaşmasıyla beraber yaz tatilinin 2 Temmuz 2021 tarihinde başlayacağı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı.

 

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