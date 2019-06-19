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Yaz spor okullarına kayıtlar başladı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından her yıl düzenli olarak organize edilen yaz spor okullarına kayıtlar başladı.

19 Haziran 2019 Çarşamba 16:40
Yaz spor okullarına kayıtlar başladı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından her yıl düzenli olarak organize edilen yaz spor okullarına kayıtlar başladı.


Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde 2013 yılında hayata geçirilen İl Spor Merkezleri uygulamasında, 5-18 yaş grubu çocuk ve gençlere yönelik düzenlenen olan yaz spor okulları, bu yılda 35 branşta faaliyet verecek. Bu kapsamda Akdeniz ilçesinde bulunan Akdeniz Boks ve EskrimAntrenman Salonu’nda boks ve eskrim, Mezitli ilçesinde bulunan Mezitli Spor Salonu’nda basketbol, badminton ve tekvando, Toroslar ilçesinde bulunan Bocce Tesisi’nde bocce, 1000 Kişilik Spor Salonu’nda boks, cimnastik, judo ve voleybol, 500 Kişilik Spor Salonu’nda cimnastik, hentbol ve tekvando, Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası’nda futbol ve atletizm, 7. Bölge Spor Salonu’nda basketbol, badminton ve tekvando, Yenişehir ilçesinde bulunan Servet Tazegül Spor Salonu’nda basketbol ve okçuluk, Tenis Kompleksi’nde tenis, badminton ve bisiklet, Olimpik Cimnastik Salonu’nda cimnastik, Olimpik Yüzme Havuzu’nda yüzme ve sutopu, Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi’nde atletizm ve bocce, Edip Buran Spor Salonu’nda atıcılık, avcılık, güreş, tekvando ve karate branşlarında deneyimli antrenörler nezaretinde eğitimler verilecek.


Vatandaşlar yaz spor okullarına kayıtlar için İl Müdürlüğü İl Sporları Merkezi servisine tanıtım formu, 1 resim ve nüfus cüzdanı fotokopisiyle başvurabilecek.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 16:40
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