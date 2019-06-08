0553 313 94 23

Yaz sıcaklarıyla mücadele etmenize yardım edecek şahane bir tarif!

Sıcak havalarda ihtiyaç duyduğunuz serinletici tariflere bir yenisini eklemeye hazır mısınız?

08 Haziran 2019 Cumartesi 13:59
Yaz sıcaklarıyla mücadele etmenize yardım edecek şahane bir tarif!

Yaz mevsiminde serinlemek için klasik içecekleri tercih ediyorsanız; bu tarif kesinlikle yüzünüzü güldürecektir. Sonuç olarak bazı durumlarda değişiklikler yapmak insanı mutlu eder. İşte, dondurulmuş limon ve çileğin uyumuyla ortaya çıkan şahane bir içecek.

Çilekli limonata

Malzemeler:

  • 3 adet limon
  • 1 kilo çilek
  • 2 su bardağı şeker
  • 2 litre su

Öncelikle limon ve çilekleri bir gece önce derindondurucuya atın.

Ertesi gün limonlar oda ısısında birkaç dakika dinlendikten sonra dilimleyip rondoya atın.

Rondonun rahat çalışması için bir miktar su ekleyebilirsiniz.

Rondodan geçen limonları derin bir kaseye alın.

Ardından çilekleri rondodan geçirin.

Çilekleri ve limonları birleştirin.

Karışıma yaklaşık iki litre su ve şeker ekleyip güzelce karıştırın.

Ardından limonatanızı tel süzgeçten geçirin.

Servis esnasında bardaklara taze nane yaprakları ekleyebilirsiniz.

Afiyet olsun.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 13:59
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yolsuzluk haberi yapan Rus gazeteci, uyuşturucu üretme iddiasıyla tutuklandı
    1. Yolsuzluk haberi yapan Rus gazeteci,..
    2. Genç öğretmen son yolculuğuna uğurlandı
    3. Otomobilin çarptığı yaşlı adam..
    4. Yangına müdahaleye giden itfaiye ile..
    5. Şehit mezarına bırakılan not..
    6. Didem Arslan Yılmaz'dan flaş sözler!..
    7. Şehirde büyük panik! “Geceleri ortaya..
    8. Otomobiller çarpıştı: 5 yaralı
    9. Spot piyasada elektrik fiyatları
    10. Malezya'daki kabine görüşmelerinde..
    11. Yıldız Kızlar Türkiye Voleybol..
    12. CHP Milletvekili Kazım Arslan son..
    13. Arpa ve buğdayda yüksek rekolte..
    14. İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil,..
    15. Bakan Kasapoğlu'ndan A Milli Futbol..
    16. Horlama erkeklerde daha sık görülüyor
    17. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    18. Tatilciler dönüş yolunda
    19. Çatlaklar ve kırışıklar artık dert..
    20. Direksiyon başında kalp krizi geçiren..
    Muharrem'in iki yüzü! Direksiyonu İmamoğlu'na kırdı
    Muharrem'in iki yüzü! Direksiyonu İmamoğlu'na kırdı
    "Türkler için tüm şartları sağlamaya hazırız"
    "Türkler için tüm şartları sağlamaya hazırız"
    Ordu Valisi'nden CHP'nin adayına dava!
    Ordu Valisi'nden CHP'nin adayına dava!
    Fatih Portakal, valiye söven İmamoğlu’na isyan etti! “Buna hakkın yok!”
    Fatih Portakal, valiye söven İmamoğlu’na isyan etti! “Buna hakkın yok!”
    Antrikot edebiyatı yapıp halkçı geçinen CHP’li, VIP’e alınmayınca kıyameti kopardı!
    Antrikot edebiyatı yapıp halkçı geçinen CHP’li, VIP’e alınmayınca kıyameti kopardı!

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    Binali Yıldırım'dan flaş çıkış: Uğur Dündar'ı tercih ederim
    Binali Yıldırım'dan flaş çıkış: Uğur Dündar'ı tercih ederim
    Sol-Kemalist politikacıdan şok ifşaat: İmamoğlu, PKK ve FETÖ’yü kurtarma sözü verdi
    Sol-Kemalist politikacıdan şok ifşaat: İmamoğlu, PKK ve FETÖ’yü kurtarma sözü verdi