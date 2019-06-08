Yaz sıcaklarıyla mücadele etmenize yardım edecek şahane bir tarif! Sıcak havalarda ihtiyaç duyduğunuz serinletici tariflere bir yenisini eklemeye hazır mısınız?

Yaz mevsiminde serinlemek için klasik içecekleri tercih ediyorsanız; bu tarif kesinlikle yüzünüzü güldürecektir. Sonuç olarak bazı durumlarda değişiklikler yapmak insanı mutlu eder. İşte, dondurulmuş limon ve çileğin uyumuyla ortaya çıkan şahane bir içecek. Çilekli limonata Malzemeler: 3 adet limon

1 kilo çilek

2 su bardağı şeker

2 litre su Öncelikle limon ve çilekleri bir gece önce derindondurucuya atın. Ertesi gün limonlar oda ısısında birkaç dakika dinlendikten sonra dilimleyip rondoya atın. Rondonun rahat çalışması için bir miktar su ekleyebilirsiniz. Rondodan geçen limonları derin bir kaseye alın. Ardından çilekleri rondodan geçirin. Çilekleri ve limonları birleştirin. Karışıma yaklaşık iki litre su ve şeker ekleyip güzelce karıştırın. Ardından limonatanızı tel süzgeçten geçirin. Servis esnasında bardaklara taze nane yaprakları ekleyebilirsiniz. Afiyet olsun.

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