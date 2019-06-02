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Yaz mevsiminin vazgeçilmez ikilisi; karpuz-peynir göründüğü kadar masum mu?

Yaz geldi karpuz-peynir ikilisi sofraları süslemeye başladı. Peki, bu ikili gerçekten sağlık için faydalı mı?

02 Haziran 2019 Pazar 15:29
Yaz mevsiminin vazgeçilmez ikilisi; karpuz-peynir göründüğü kadar masum mu?

Yaz mevsimi gelince iştahlar kesilir; yağlı, sulu yemeklerden hele ki kızartmalardan el ayak kesilir. Bunaltıcı sıcaklarda ya soğuk çorbalar tercih edilir ya da karpuz-peynir ikilisi sofraların baş köşesine oturtulur. Ayrıca diyet yapmak isteyenler de sık sık karpuz ve peynir ikilisini ara öğünlerinde yer vermeye özen gösterir. Peki, sevmeyeni az olan bu ikili sanıldığı kadar sağlıklı mı? Yoksa karpuz-peynir ikilisi sandığımızın aksine vücudumuz için tehlikeli mi?

Şifa deposu

Karpuz tam bir C vitamini deposudur. İçerdiği antioksidanlar sayesinde anti-kanser ürünü olan karpuz kalp sağlığından, bağışıklık sisteminin güçlenmesine kadar birçok konuda insan bedeni için son derece yararlıdır. Pürüzsüz bir cilde sahip olmanın anahtarı olan karpuz ayrıca içerdiği lifler nedeniyle sağlıklı bir sindirim sisteminin oluşmasına yardımcı olur. 100 gramı 30 kalori olan karpuz şeker ve bolca su içerir. Hafif olmasına rağmen karpuz içerdiği şeker nedeniyle ölçülü tüketilmelidir. Fazla tüketilmesi durumunda karpuz hem kan şekerini olumsuz etkiler hem de kilo alınımını tetikler.

Peynir tercihi önemli

Sağlıklı bir beden için tükettiğimiz peynir çeşidi de son derece kıymetli. Kahvaltı sofralarımızı süsleyen peynirin az tuzlu ve yağsız olmasına özen göstermeliyiz.

Aman dikkat!

Beslenme uzmanları hem karpuzun hem de peynirin sağlığımız için son derece kıymetli olduğunun altını çiziyor. Ancak ölçülü tüketilmediğinde bu ikili alınan kiloların sebebi oluyor. Bu nedenle bir üçgen dilim karpuz ile bir dilim peynir kilomuzu ve sağlığımı korumamız için yeterli bir ölçüdür.

Karpuz tükettiğinizde işte, vücudunuzda bunlar oluyor!

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 15:29
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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